Общество
Газета.RuВ России могут смягчить пенсионное законодательство
Финальная версия документа, по информации издания, должна быть представлена к 25 мая. По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Читать в источнике
Оценить1,1K
с чего всё началось
В рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 52,5 лет и мужчины 57,5 лет.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 04:07, Ашберн
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини.
Lenta.ru вчера в 14:29
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Общество
За сутки в России умерло рекордное число больных с коронавирусом
В России за сутки умерло рекордное число больных с короновирусом — 135. Суточный прирост новых случаев COVID-19 продолжает снижаться.
BFM.ru 03:48
Политика
На Украине возбудили новое дело о госизмене против Порошенко
Как сообщает издание "Украинская правда", в офисе генерального прокурора Украины начато расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента страны Петра Порошенко.
Инфорос 03:45
Общество
В Петербурге разъяснили запрет на прощание с умершими
Хоть на кладбищах не предоставляются услуги по организации церемонии прощания, запрета на участие в похоронах самых близких родственников нет.
Neva.Today вчера в 15:05
Происшествия
В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в баре
В Рязани полиция обнаружила подпольный концерт в баре, где находились около 50 человек, нарушая самоизоляцию, пишет УМВД по региону.
Газета.Ru вчера в 14:28
Общество
В Сальском психоневрологическом интернате введен карантин
Предусмотрены и доплаты социальным работникам, которые будут тут находиться в интернате в период карантина.
Кто главный Ростов 02:47
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
Футбол
Бабаев открестился от интереса ЦСКА к Деспотовичу
Накануне в СМИ появилась информация о том, что Джордже Деспотович, выступающий за "Оренбург", может перебраться в столичный ЦСКА.
Sport.ru вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform вчера в 03:09
Общество
ВОЗ: Россия находится в фазе стабилизации ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в России вошла в стадию стабилизации, передает ТАСС слова представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович.
Газета.Ru 04:01
Происшествия
В Южно-Сахалинске напали на сотрудника мэрии
В Южно-Сахалинске неизвестные напали на сотрудника городской администрации, который сделал им замечание.
Российская газета 03:35
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
Общество
В Свердловской области число случаев коронавируса превысило 3000
Уральский меридиан 03:39
Экономика
Совет директоров «Роснефти» назначит руководителя компании 21 мая
Совет директоров "Роснефти" 21 мая рассмотрит вопрос о назначении главного исполнительного директора компании, сообщила пресс-служба ПАО.
Интерфакс 03:04
Общество
Более 9 тысяч россиян выздоровели за сутки
За последние сутки в России выявлено 8764 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни.
Выкса.рф 03:47
Авто
Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня 02:35
Общество
В Красноярском крае коронавирусом заболели 504 человека за сутки
На сегодняшний день под наблюдением врачей состоят 1101 человек (+30 за сутки).
ИА 1-Line 03:48
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
Финансы
Курсы доллара и евро растут к рублю
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.
Газета.Ru 03:40
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Общество
В Татарстане выявили 75 новых случаев коронавируса
В Татарстане за минувшие сутки подтверждены 75 новых случаев COVID-19, из которых два являются завозными, остальные контактными.
Коммерсантъ Казань 03:49
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском 18 мая в 11:45
Культура
Comedy Club пришлось извиняться за дерзкую шутку о казаках
Авторы письма указывают, что сожалеют о том, что шутка задела чувства казаков и уверяют, что это было сделано не умышленно.
URA.Ru 02:51
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Армия и оружие
Российская военная полиция приняла на вооружение «Парализатор»
Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, на вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор».
Военное дело вчера в 06:34
Наука
Слепых людей научили видеть буквы
Evo-rus.com 18 мая в 13:47
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня вчера в 08:34
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Газета.Ru вчера в 17:24