В рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 52,5 лет и мужчины 57,5 лет.

с чего всё началось

Финальная версия документа, по информации издания, должна быть представлена к 25 мая. По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.

В России могут смягчить пенсионное законодательство

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