Общество
Lenta.ruРоссиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. Такой шаг указан в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин, передает газета «Известия».
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с чего всё началось
В рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 53,5 лет и мужчины 58,5 лет.Известия17:01
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Происшествия
В Мегино-Кангаласском районе пять глав муниципалитетов привлечены к ответственности за нарушения
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, главы привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов.
ИА ЯСИА 21:14
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Политика
СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене
Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
РИА Новости 18:55
Происшествия
Две сахалинки, желавшие похудеть, стали фигурантками уголовных дел
Сахалинская таможня возбудила уголовные дела по фактам незаконного перемещения сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).
Сахалин.Инфо 19:09
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Общество
В омском Минздраве продолжаются увольнения
Сразу после назначения на должность главы омского Минздрава Солдатова заявила об увольнении Александра Павловских и Ольги Богдановой.
Medvestnik.ru 09:46
Армия и оружие
СМИ: целью атаки хакеров на Mitsubishi Electric были данные о ракетных разработках
Целью хакерской атаки на японского производителя электроники Mitsubishi Electric, о которой стало известно в начале этого года, была информация о разработке новых ракет.
ТАСС 21:21
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ 12:48
Происшествия
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв
В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
Фигурное катание
Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели 17 мая в 08:07
Политика
Посольство России в США потребовало опровержения от Bloomberg
Посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения публикации под заголовком «Как путинская Россия испортила пандемию».
Ведомости 21:54
Политика
Путин вернул Мишустину премьерские полномочия
Президент РФ Владимир Путин вернул премьер-министру Михаилу Мишустину полномочия председателя правительства РФ.
Политсовет 04:54
Общество
Доктор Мясников рассказал, что коронавирусом переболеют все
На ютуб-канале доктор поделился своей точкой зрения по поводу распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 22:14
Политика
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 20:17
Технологии
АрифметиCOV: калькулятор рассчитает вероятность попадания на ИВЛ
Медики задумались над вопросом, можно ли предсказать, кого из заболевших COVID-19 ожидает поступление в отделение интенсивной терапии, попадание на ИВЛ или летальный исход, опираясь на простой и доступный набор данных.
Известия 17:01
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассталась с мужем
Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
Транспорт
Движение по аварийному мосту в Благовещенске закроют из-за ремонта
На время ремонта будет закрыто движение транспорта. По данным оперативного штаба, работы начнутся в 20:00 19 мая.
Известия вчера в 06:41
Общество
Американцы стали отказываться от покупки китайских товаров
Около 40% жителей США начали отказываться от покупки товаров с маркировкой «сделано в Китае», следует из опроса консалтинговой фирмой FTI Consulting.
Взгляд.ру вчера в 08:28
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия 11:30
Общество
К объединению НАО и Архангельской области предложили добавить Коми
Члены рабочей группы в Ненецком автономном округе (НАО) по объединению Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов -- с участием Республики Коми.
Коммерсантъ 14:06
Происшествия
В Казани накажут сотрудницу полиции, выписавшую штраф без маски
В столице Татарстана сотрудница МВД без маски и перчаток составила на мужчину протокол за отсутствие индивидуальных средств защиты.
Российская газета 06:09
Общество
На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола
На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
РБК 21:36
Кино
Продлен срок подачи заявок на участие в региональном конкурсе «Предприниматель года»
Напомним, что участие в конкурсе могут принять: - субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории области; - организации Инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, органы местного самоуправления области; - средства массовой информации.
Белгородские новости 04:56
Общество
Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита
На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт 04:20
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
Общество
Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 29 мая
Электронный больничный оплатит Фонд социального страхования за весь период в течение 7 календарных дней со дня его оформления.
Инфорос 01:36
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39