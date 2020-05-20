В рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 53,5 лет и мужчины 58,5 лет.

с чего всё началось

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. Такой шаг указан в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин, передает газета «Известия».

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

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