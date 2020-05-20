Общество
Lenta.ruРоссиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. Такой шаг указан в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин, передает газета «Известия».
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с чего всё началось
В рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 53,5 лет и мужчины 58,5 лет.Известия17:01
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Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Происшествия
Больница прекратила приём пациентов на Алтае из-за коронавируса
В Алтайском крае одно из крупнейших медицинских учреждений прекратило принимать больных; причиной стала вспышка заболевания коронавирусом среди персонала.
Сиб.фм 11:51
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала своего бойфренда
Алена Шишкова впервые решилась показать поклонникам своего возлюбленного. Правда, лицо мужчины модель закрыла улыбающимся смайликом.
7Дней.ру вчера в 16:00
Здоровье
Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова
На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
Эхо Москвы в Уфе 00:56
Политика
Посольство России в США потребовало опровержения от Bloomberg
Посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения публикации под заголовком «Как путинская Россия испортила пандемию».
Ведомости 21:54
Общество
На борту МКС повысилась концентрация бензола
На борту Международной космической станции (МКС) выявили повышенную концентрацию бензола, сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы Роскосмоса.
Коммерсантъ 23:17
Общество
В Китае более 108 млн человек попали под новый карантин
Новая вспышка коронавируса в Китае заставила отправить в карантин более 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь.
ToDay News Ufa 04:40
Здоровье
На десятках предприятий Алтайского края выявлены зараженные коронавирусом
14 мая пришел ответ, датированный 13-м числом, где рассказывалось, что на эту дату случаи заражений сотрудников зафиксированы уже на 31 предприятии края.
ПолитСиб.Ру 21:29
Политика
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда 23:07
Кино
Вышел трейлер сериала «Космические войска»
Американская развлекательная компания Netflix презентовала новый трейлер комедийного сериала Космические войска.
iReactor 11:35
Общество
В Республике Алтай выросло число инфицированных коронавирусом
В Республике Алтай за последние сутки подтвердились два случая коронавирусной инфекции у жителей Усть-Канского района.
Коммерсантъ Новосибирск 17 мая в 23:59
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия 11:30
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Общество
Министр труда назвал дату возвращения предприятий к работе
Минтруд ожидает улучшения ситуации на рынке труда в России за счет старта работы большинства предприятий в экономике к 20-м числам июня, заявил глава ведомства Антон Котяков.
Интерфакс вчера в 20:49
Общество
К объединению НАО и Архангельской области предложили добавить Коми
Члены рабочей группы в Ненецком автономном округе (НАО) по объединению Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов -- с участием Республики Коми.
Коммерсантъ 14:06
Общество
Ростуризм объявил о начале поэтапного выхода из ограничений с 1 июня
Туристический сектор в ряде регионов России начнёт поэтапный выход из режима ограничений с 1 июня.
RT на русском 17:19
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Космос
Завораживающая видео-анимация: если бы ракеты были прозрачными
Дизайнеры показали нам, как выглядели бы старт и полет ракет-носителей в режиме реального времени, если бы они были прозрачными.
Портал Поиск 06:15
Здоровье
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
Общество
Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
Газета.Ru 09:53
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
Политика
В российском посольстве в Германии оценили обвинения в «оккупации» ГДР
Как писал ранее «Профиль», в телесюжете, посвященном взаимоотношениям СССР с ГДР, немецкий телеканал MDR фактически обвинил советский воинский контингент в «оккупации» восточной Германии.
Профиль 17:33
Космос
Инфраструктуру космодрома Восточный доработают за 763 миллиона рублей
Госкорпорация «Роскосмос» потратит более 763,1 миллиона рублей на доработку инфраструктуры космодрома Восточный под запуски спутников связи «Гонец-М».
Амур.инфо 17 мая в 03:06