Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. Такой шаг указан в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин, передает газета «Известия».
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с чего всё началось

Три как два: в кабмине обсуждают смягчение условий для досрочных пенсий

В рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 53,5 лет и мужчины 58,5 лет.
Известиявчера в 17:01

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СМИ: россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

РИА Новостивчера в 22:32

Условия выхода на досрочную пенсию могут смягчить

Телеканал 360°вчера в 18:17

Условия выхода на досрочную пенсию планируют пересмотреть

РЕН ТВвчера в 21:35

«Известия»: в кабмине обсуждают смягчение условий для досрочного выхода на пенсию

ТАССвчера в 19:04

СМИ узнали о предложении смягчить условия выхода на досрочную пенсию

РБКвчера в 20:58

Россиянам хотят смягчить условия для выхода на досрочную пенсию

URA.Ruвчера в 16:54

Три как два: в кабмине обсуждают смягчение условий для досрочных пенсий

Известиявчера в 17:01
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Общество

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Здоровье

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Общество

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В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru вчера в 15:18
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Армия и оружие

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Lenta.ru 18 мая в 05:20
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Шоу-бизнес

Анна Семенович поделилась архивным фото

Певица показала, как выглядела до появления пышных форм. На днях Анна Семенович порадовала поклонников архивным снимком.
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Политика

Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики

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RT на русском вчера в 23:20
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Общество

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РИА Новости вчера в 15:33
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Происшествия

Сестры Хачатурян обратились в ООН с просьбой защитить их права

Вечерняя Москва 00:57
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Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
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Общество

В Гидрометцентре прогнозируют теплый июнь

Отмечается, что теплее станет примерно к 23-24 мая. Что касается июня, то метеорологи ожидают, что он будет теплым.
Rostov gazeta вчера в 08:30
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
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Политика

Офис генпрокурора Украины возбудил новое дело о госизмене против Порошенко

Уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением» возбудили против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Политика

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM вчера в 15:45
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Политика

Венесуэла вновь пытается вернуть свое золото

Последний раз Венесуэла пыталась вернуть свой золотой запас в апреле.
Вести.Ru вчера в 23:35
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Общество

В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах

Znak.com вчера в 16:55
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Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

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Общество

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В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости вчера в 15:38
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Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 18 мая в 10:48
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Наука

В Норвегии впервые за сто лет раскопают погребальный корабль викингов

Корабль викингов, похороненный в Норвегии более тысячи лет назад, будет извлечен из земли.
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Общество

В Иркутске на фоне коронавируса скакнул спрос на аренду дач и загородной недвижимости

Сибдом вчера в 09:14
Энергетика

Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru вчера в 02:27
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Футбол

УЕФА: пандемия не повлияет на запуск третьего европейского турнира

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на запуск третьего европейского клубного футбольного турнира.
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Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
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Общество

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Каждый четвертый заявил, что сделал бы такую прививку. При этом о нежелании прививаться сообщили более трети участников опроса (35%).
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Экономика

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Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что около 60 млн человек в мировом масштабе могут дойти до состояния крайней бедности, заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.
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Общество

Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения

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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»

В финале шоу о своей новой влюбленности заявила и резидент «Comedy Woman» Екатерина Варнава.
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
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