Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. Такой шаг указан в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин, передает газета «Известия».
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с чего всё началось

Три как два: в кабмине обсуждают смягчение условий для досрочных пенсий

В рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 53,5 лет и мужчины 58,5 лет.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

«Известия» узнали о плане смягчить условия по досрочному выходу на пенсию

РИА Новостивчера в 22:32

Россиянам хотят смягчить условия для выхода на досрочную пенсию

URA.Ruвчера в 16:54

Условия выхода на досрочную пенсию планируют пересмотреть

РЕН ТВвчера в 21:35

«Известия»: в кабмине обсуждают смягчение условий для досрочного выхода на пенсию

ТАССвчера в 19:04

Условия выхода на досрочную пенсию могут смягчить

Телеканал 360°вчера в 18:17

СМИ узнали о предложении смягчить условия выхода на досрочную пенсию

РБКвчера в 20:58

Три как два: в кабмине обсуждают смягчение условий для досрочных пенсий

Известиявчера в 17:01
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Общество

Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
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Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать пластик и одежду

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Политика

Bloomberg исправило статью после критики посольства России

Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
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В Уфе на автобусной остановке на ул. А. Невского двухлетний малыш потерял свою маму.
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Шоу-бизнес

Анна Семенович поделилась архивным фото

Певица показала, как выглядела до появления пышных форм. На днях Анна Семенович порадовала поклонников архивным снимком.
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В Самарской области зафиксировали рост заболеваемости пневмонией

Самара, 20 мая 2020, 08:36 — REGNUM Число граждан, заболевших внебольничной пневмонией, увеличилось в Самарской области в сравнении показателями прошлых лет.
REGNUM 01:36
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Политика

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM вчера в 15:45
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Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
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Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
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Общество

Россиян предупредили об опасности прогулок на природе

Даже во время короткой прогулки в парке в мае существует опасность подцепить клеща, пик нашествия которых приходится на период цветения черемухи.
Lenta.ru 02:02
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В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
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Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

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Коммерсантъ вчера в 20:17
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«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Происшествия

СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
РИА Новости 18 мая в 05:01
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Соседство с Хью Джекманом, прачечная и будуар – как выглядит квартира Ирины Шейк в Нью-Йорке

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Кембриджский университет собирается отменить все очные лекции в следующем учебном году на фоне пандемии коронавирусной инфекции, пишет Financial Times со ссылкой на заявление университета.
Аргументы и Факты 00:06
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На МКС повысилась концентрация бензола

На Международной космической станции обнаружено увеличение концентрации бензола, сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса.
Взгляд.ру вчера в 22:21
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Происшествия

Пропавший под Кировом четырёхлетний ребёнок найден живым в лесу

Киров, 19 мая 2020, 18:36 — REGNUM Мальчик четырёх лет был найден живым после двух суток поисков в Кировской области.
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Общество

За сутки в Омской области выявили 65 новых случаев коронавируса

Представители регионального Минздрава проинформировали о росте числа заболевших коронавирусом граждан в Омской области – там за сутки выявили 65 новых случаев инфицирования.
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В Сбербанке рассказали, как мошенники подделывают сайты госуслуг

По данным зампреда правления Сбербанка, только за первый квартал 2020 года банк выявил 10 тысяч онлайн-ресурсов, созданных для мошенничества, что вдвое больше прошлогоднего показателя.
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Никиту Михалкова снова прогнали с эфира телеканала «Россия 24»

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Прокуратура Украины возбудила дело против Порошенко о госизмене

Генеральная прокуратура Украины начала расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Украинская правда».
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Владимир Зеленский подведет итоги первого года президентства

Сегодня ровно год, как на Украине сменился президент. Владимир Зеленский подводит свои первые итоги.
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На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
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