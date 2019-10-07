Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

В первую очередь, новшество будет нацелено на то, чтобы мотивировать россиян копить на пенсию самостоятельно, а также создать условия для улучшения работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В частности, речь идет о налоговом стимулировании граждан.
Читать в источнике
Комментировать96
с чего всё началось

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.
Известия06 октября в 17:01

Подробнее о событии

Заставить людей отказаться от денег: эксперт о негосударственных пенсиях

REGNUM07 октября в 09:04

Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

Lenta.ru06 октября в 21:51

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Известия06 октября в 17:01

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Газета.Ru06 октября в 19:59

Условия для формирования второй пенсии создадут в России

РЕН ТВ06 октября в 18:33

В Госдуме готовы разрешить россиянам самим копить себе на пенсию

URA.Ru06 октября в 17:47

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии — СМИ

Телеканал 360°06 октября в 21:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Политика

Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

Известия 22:15
Армия и оружие

США запланировали крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу

США запланировали провести в 2020 году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в европейские страны.
Известия 07 октября в 09:10
Происшествия

Подмосковного полицейского уволили за секс с 13-летней школьницей

Газета.Ru 11:25
Общество

Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Ведомство уточняет, что под «неоднократной» неуплатой алиментов понимается ситуация, когда человек, которого уже привлекли ранее к административной ответственности, снова не перечислил средства без уважительной причины.
Коммерсантъ 17:37
Космос

Российская компания может отправить туристов в космос без скафандров

Космические туристы, которых российская компания «Космокурс» будет отправлять в суборбитальные полеты, не нуждаются в скафандрах.
Ридус 18:37
Космос

Ракета «Протон-М» успешно стартовала с Байконура

С космодрома Байконур в Казахстане успешно стартовала ракета-носитель «Протон-М».
Общественное телевидение России 07:17
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Общество

Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости вчера в 15:19
Армия и оружие

Дональд Трамп пригрозил Турции за операцию в Сирии

Сегодня Турция объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции.
Говорит Москва 16:51
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
Экономика

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Авто

Hyundai инвестирует 13 млрд рублей в строительство завода в Петербурге

Телеканал Санкт-Петербург 15:40
Происшествия

Уголовное дело завели на депутата Заксобрания Забайкалья Белоногова

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Законодательного собрания Забайкалья Сергея Белоногова.
Zab.RU 22:43
Шоу-бизнес

Журналист Кашин нарек Соловьева «психопатом в чистом виде»

Журналист Олег Кашин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» назвал телеведущего Владимира Соловьева «психопатом в чистом виде».
Lenta.ru 12:18
Политика

В Киеве заявили о срыве разведения сил в Донбассе

Парламентская газета 07 октября в 07:47
Происшествия

В Таганроге уволили сотрудницу детсада за объяснение «Конька-Горбунка»

РБК 19:28
Экономика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM 21:41
Политика

В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ

Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.
Профиль 16:51
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в новой клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает лечение, но теперь в реабилитационной клинике.
Народные новости 02:54
Экономика

Всемирный банк снизил прогнозы роста мировой экономики

По прогнозам экспертов, в 2019 году мировая экономика вырастет на 1,5%, а не на 2,6%, как сообщалось в июне.
REGNUM 03:34
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Гаджеты

«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»

Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».
Коммерсантъ 05:38
Кино

Фильм «Тайна печати дракона» провалился в российском прокате

Piter.tv вчера в 02:50
Футбол

Наставник сборной Шотландии: Дзюба высказался отлично о журналистах

Артём высказался отлично, и он рассказал также о российских болельщиках.
Чемпионат 14:51
Армия и оружие

ВС России получили более 2,3 тысячи единиц военной техники в этом году

Свыше 2,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году.
Политика Сегодня вчера в 06:00
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Космос

На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления

Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
AstroNews.ru 13:38
Футбол

Сборная Германии упустила победу в товарищеском матче против Аргентины

Красная весна 17:22
Авто

В Минске презентовали кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE

Компания Geely представила в Минске новые кроссовер SX11 и седан GE.
Автоновости дня 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное