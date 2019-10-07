Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

В первую очередь, новшество будет нацелено на то, чтобы мотивировать россиян копить на пенсию самостоятельно, а также создать условия для улучшения работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В частности, речь идет о налоговом стимулировании граждан.
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с чего всё началось

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.
Известия06 октября в 17:01

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Условия для формирования второй пенсии создадут в России

РЕН ТВ06 октября в 18:33

Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

Lenta.ru06 октября в 21:51

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии — СМИ

Телеканал 360°06 октября в 21:05

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Газета.Ru06 октября в 19:59

Заставить людей отказаться от денег: эксперт о негосударственных пенсиях

REGNUM07 октября в 09:04

В Госдуме готовы разрешить россиянам самим копить себе на пенсию

URA.Ru06 октября в 17:47

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Известия06 октября в 17:01
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Lenta.ru вчера в 16:31
Авто

Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения

Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Автоновости дня вчера в 03:57
Армия и оружие

Эрдоган заявил о праве Турции на проведение операции в Сирии

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии по соглашению двух стран 1998 года, об этом он заявил в интервью газете Yeni Safak.
Life.ru вчера в 19:15
Общество

Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.
Известия вчера в 18:47
Происшествия

В Таганроге уволили сотрудницу детсада за объяснение «Конька-Горбунка»

РБК вчера в 19:28
Происшествия

В Иркутске ищут пострадавших от потребительского кооператива

В Иркутске ищут людей, пострадавших от действия кредитного потребительского кооператива граждан «Восточно-Сибирские сбережения».
АиФ Иркутск вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Экономика

Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб

По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.
РБК вчера в 15:52
Политика

Порошенко предложил семь шагов для избежания «формулы Штайнмайера»

"Формулу Штайнмайера" киевским властям предложено рассматривать как "дорожную карту" по выполнению Минских соглашений Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к подписчикам в Facebook.
SM News вчера в 12:16
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Общество

Экипаж севшего в поле самолета разделил торт со спасенными пассажирами

Экипаж совершившего аварийную посадку на кукурузное поле самолета Airbus A321 встретился со спасенными пассажирами.
Lenta.ru вчера в 18:54
Происшествия

Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев вышел на свободу по УДО

"Сегодня Мусаев вышел на свободу", - сообщил представитель ВС. Мусаев был задержан в январе 2018 года по делу о превышении должностных полномочий, чиновника обвиняли в причинении ущерба на 48 млн рублей.
Московский Комсомолец вчера в 11:43
Здоровье

Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты

Известный столичный врач и один из ведущих популярной телепрограммы «О самом главном» доктор Александр Мясников огласил самые опасные продукты, вызывающие различные опасные заболевания, в том числе и онкологические.
Ugpressa.ru вчера в 15:03
Политика

Владимир Путин встретился с губернаторами ряда регионов

Президент России пригласил глав субъектов РФ, которые были избраны на выборах 8 сентября.
Вечерний Волгоград вчера в 11:58
Политика

Освобождённая в Иране россиянка Юзик вернулась в Москву

RT на русском вчера в 23:21
Общество

В онкоцентре Блохина опровергли низкие зарплаты сотрудников

В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных зарплатах врачей и медсестер учреждения.
Lenta.ru 08 октября в 15:29
Экономика

Ростов-на-Дону обогнал Москву в рейтинге дороговизны готового бизнеса

За год ценник на готовый бизнес упал на 3,7% и составил 3,2 млн руб. Самая низкая стоимость зафиксирована в Ульяновске (в среднем 1,3 млн руб.), а дороже всего готовый бизнес оказался в Ростове-на-Дону.
РБК вчера в 23:01
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera вчера в 05:07
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 08 октября в 04:28
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Политика

Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

RT на русском вчера в 15:20
Энергетика

Шведский суд урегулирует спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»

В среду, 9 октября, в суде округа Сева в швеции началось рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины».
Страна Советов on-line вчера в 12:21
Политика

Савченко заявила, что Порошенко проиграл страну

Газета.Ru вчера в 22:15
Общество

Арест для родителей курящих детей могут ввести в России

Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность.
Известия вчера в 20:20
Космос

Мощные вспышки в атмосфере Земли зафиксировал новый телескоп на МКС

Другими словами, кратковременных вспышек, которые мешают ученым регистрировать галактические космические лучи.
Портал Поиск вчера в 13:03
Футбол

На матч Россия – Шотландия придут почти 60 тысяч фанатов

На домашний матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сборной России против команды Шотландии продано уже почти 60 тысяч билетов.
Петербургский дневник вчера в 04:37
Политика

Путин повысил зарплату себе и Медведеву

Как сообщал «Югополис», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказывал журналистам, что по просьбе Путина его военная пенсия и зарплата начисляются на карту попавшего под санкции США банка «Россия».
Югополис 07 октября в 10:51
Космос

Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета вчера в 23:12
Экономика

Глава МВФ считает неопределенность главным тормозом развития

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой своей программной речи 8 октября новая управляющая МВФ Криталина Георгиева заявила, что в 2019 году темпы роста мировой экономики снизятся до самого низкого уровня за последние десять лет.
REGNUM вчера в 21:46
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