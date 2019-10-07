В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.

с чего всё началось

В первую очередь, новшество будет нацелено на то, чтобы мотивировать россиян копить на пенсию самостоятельно, а также создать условия для улучшения работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В частности, речь идет о налоговом стимулировании граждан.

Политика Колеров: «Лукашенко обманывал, обманывает и будет обманывать Путина» Белорусы и русские образуют единый народ. Однако это не приведёт к политической интеграции Белоруссии и России.

Экономика В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Шоу-бизнес Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.

Армия и оружие ЕС призвал Турцию остановить операцию в Сирии Евросоюз призвал Турцию «прекратить односторонние военные действия» в Сирии, так как они ставят под угрозу разгром «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России), ведут к страданиям мирных жителей и провоцируют новые потоки беженцев.

Шоу-бизнес Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела.

Наука Нобелевскую премию по химии вручили создателям литий-ионных батарей Год назад Нобелевскую премию по химии вручили Фрэнсису Арнольду, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру за изучение направленной эволюции ферментов.

Шоу-бизнес Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.

Политика Трамп назвал условие для сотрудничества с демократами по импичменту Американский президент Дональд Трамп заявил, что Белый дом будет сотрудничать с демократами в конгрессе США в рамках процедуры импичмента, только если получит равные права.

Политика «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа «Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Экономика Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.

Общество Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов Ведомство уточняет, что под «неоднократной» неуплатой алиментов понимается ситуация, когда человек, которого уже привлекли ранее к административной ответственности, снова не перечислил средства без уважительной причины.

Политика В Минюсте объяснили внесение ФБК в список иноагентов Директор департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Владимир Титов прокомментировал внесение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в перечень НКО-иноагентов.

Политика В ОБСЕ вспомнили, что Крым исторически принадлежал России Высказывание Мартина Сайдика возмутило присутствующего на форуме посла Украины в Австрии, который так прокомментировал слова спецпредставителя ОБСЕ: «Удивлен, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии Крыма ничего, кроме предыстории вопроса».

Происшествия На борту летевшего из Красноярска в Москву самолета умер пассажир Лайнер авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в московский аэропорт Домодедово, накануне вечером совершил вынужденную посадку в Омске из-за плохого самочувствия пассажира, передает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта.

Армия и оружие Предупрежденный Китай: к чему приведет решение Москвы о помощи Пекину В 2018 году Владимир Путин разъяснял аудитории концепцию ответно-встречного удара, в этом — между делом сообщил, что Москва помогает Пекину создать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Футбол УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020 Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.