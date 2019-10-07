Экономика
Lenta.ruРоссиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии
В первую очередь, новшество будет нацелено на то, чтобы мотивировать россиян копить на пенсию самостоятельно, а также создать условия для улучшения работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В частности, речь идет о налоговом стимулировании граждан.
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с чего всё началось
В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.Известия06 октября в 17:01
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Политика
Колеров: «Лукашенко обманывал, обманывает и будет обманывать Путина»
Белорусы и русские образуют единый народ. Однако это не приведёт к политической интеграции Белоруссии и России.
REGNUM 08:12
Экономика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM 21:41
Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
Известия 05:20
Космос
Мощные вспышки в атмосфере Земли зафиксировал новый телескоп на МКС
Другими словами, кратковременных вспышек, которые мешают ученым регистрировать галактические космические лучи.
Портал Поиск 13:03
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 14:59
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 07 октября в 14:51
Шоу-бизнес
Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой
На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru 07:43
Спорт
«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»
«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Рамблер 06:19
Армия и оружие
ЕС призвал Турцию остановить операцию в Сирии
Евросоюз призвал Турцию «прекратить односторонние военные действия» в Сирии, так как они ставят под угрозу разгром «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России), ведут к страданиям мирных жителей и провоцируют новые потоки беженцев.
Телеканал 360° 14:36
Шоу-бизнес
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела.
РИА Новости 08:02
Наука
Нобелевскую премию по химии вручили создателям литий-ионных батарей
Год назад Нобелевскую премию по химии вручили Фрэнсису Арнольду, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру за изучение направленной эволюции ферментов.
Хайтек+ 07:43
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 вчера в 13:23
Политика
Иран освободил российскую журналистку Юзик
Коммерсантъ 19:25
Политика
Трамп назвал условие для сотрудничества с демократами по импичменту
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Белый дом будет сотрудничать с демократами в конгрессе США в рамках процедуры импичмента, только если получит равные права.
RT на русском 17:19
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Музыка
Трек якутской группы Uraan номинирован на независимую премию Jager Music Awards
Якутия Daily 04:13
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском вчера в 10:46
Общество
Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Ведомство уточняет, что под «неоднократной» неуплатой алиментов понимается ситуация, когда человек, которого уже привлекли ранее к административной ответственности, снова не перечислил средства без уважительной причины.
Коммерсантъ 17:37
Политика
В Минюсте объяснили внесение ФБК в список иноагентов
Директор департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Владимир Титов прокомментировал внесение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в перечень НКО-иноагентов.
Газета.Ru 11:40
Транспорт
Весна покажет, кто как клал асфальт. Сроки и качество ремонта дорог в Якутске вызывают опасения
Даже в случае некачественного исполнения работ, есть гарантийный срок, в течение которого подрядчик должен устранить замечания.
ИА ЯСИА 21:00
Политика
В ОБСЕ вспомнили, что Крым исторически принадлежал России
Высказывание Мартина Сайдика возмутило присутствующего на форуме посла Украины в Австрии, который так прокомментировал слова спецпредставителя ОБСЕ: «Удивлен, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии Крыма ничего, кроме предыстории вопроса».
Красная весна вчера в 03:11
Футбол
«Зенит» сыграет с «Томью» 30 октября
Телеканал Санкт-Петербург 11:48
Происшествия
На борту летевшего из Красноярска в Москву самолета умер пассажир
Лайнер авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в московский аэропорт Домодедово, накануне вечером совершил вынужденную посадку в Омске из-за плохого самочувствия пассажира, передает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта.
РБК 02:43
Армия и оружие
Предупрежденный Китай: к чему приведет решение Москвы о помощи Пекину
В 2018 году Владимир Путин разъяснял аудитории концепцию ответно-встречного удара, в этом — между делом сообщил, что Москва помогает Пекину создать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
РБК 08:27
Футбол
УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.
РИА Новости 16:12
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости вчера в 21:21