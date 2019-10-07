Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

В России создадут нормативную базу для развития негосударственной пенсии, пишут "Известия"£. Данную инициативу на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы намерены включить в план работы на 2019-2020 годы.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

Lenta.ruвчера в 21:51

Граждан РФ будут мотивировать копить на пенсию самостоятельно

REGNUMвчера в 21:11

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Известиявчера в 17:01

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Газета.Ruвчера в 19:59

Условия для формирования второй пенсии создадут в России

РЕН ТВвчера в 18:33

В Госдуме готовы разрешить россиянам самим копить себе на пенсию

URA.Ruвчера в 17:47

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии — СМИ

Телеканал 360°вчера в 21:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:27, Вашингтон
Гаджеты

В Сети раскрыли характеристики европейской версии Honor 9X

Китайская компания Honor уже готовит свой смартфон к выходу на европейский рынок и накануне этого события стали известны его характеристики.
Газета DAILY вчера в 14:26
Политика

Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге

В Сети опубликовали видео, на котором показано, как накануне своего день рождения отдыхает в сибирской тайге президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 17:53
Армия и оружие

США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии

РБК вчера в 23:46
Политика

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

RT на русском вчера в 22:23
Происшествия

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

Известия 04 октября в 21:54
Происшествия

В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском вчера в 05:43
Наука

Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 04 октября в 11:21
Экономика

Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.
Известия вчера в 17:01
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ru 04 октября в 10:59
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета вчера в 12:14
Наука

Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Экономика

Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»

Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Политика

Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»

Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс вчера в 21:34
Здоровье

ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа

Более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 20:06
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

Тело жестоко убитой 19-летней девушки обнаружили сегодня днем в центре Читы. Об этом сообщили в региональном СУ СК по Забайкалью.
Российская газета вчера в 08:53
Армия и оружие

Американские СМИ сравнили число танков у НАТО и России

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower.
РИА Новости вчера в 19:11
Происшествия

При пожаре в подмосковном Волоколамске погибли пять человек

В подмосковном Волоколамске произошел пожар в жилом доме, в результате погибли пятеро человек.
Коммерсантъ 00:21
Экономика

Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru 05 октября в 11:08
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК вчера в 13:12
Единоборства

Головкин по очкам победил Деревянченко

В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
Metaratings вчера в 02:01
Здоровье

Препарат от язвы желудка отозван с рынка из-за вредных примесей

Росздравнадзор принял решение об изъятии из обращения препарата от язвы желудка "Зантак": в составе лекарства обнаружено опасное вещество, обладающее канцерогенным эффектом, сообщает "Российская газета".
Тагильский рабочий 04 октября в 03:20
Политика

Немецкий политолог рассказал о возможных действиях Зеленского по Донбассу

Немецкий политолог Александр Рар считает, что Берлин и Париж будут давить на Киев, чтобы предоставить Донбассу подлинную автономию в рамках украинского государства.
News.ru вчера в 12:38
Происшествия

У берегов Японии судно столкнулось с рыболовецкой шхуной из КНДР

Судно японской рыболовной инспекции столкнулось с рыболовецкой шхуной, шедшей под флагом КНДР.
РБК вчера в 23:42
Футбол

«Спартак» на выезде проиграл «Краснодару»

LiveSport.ru вчера в 14:00
Общество

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Транспорт

В ПДД пропишут самокаты и гироскутеры

В правила дорожного движения (ПДД) внесут новый термин — "средства индивидуальной мобильности", пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05 октября в 04:59
Кино

Один из самых дорогих отечественных фильмов не окупится в прокате

Ведомости вчера в 16:23
Политика

Украинцев массово лишают выданных в Венгрии паспортов

Власти Венгрии повсеместно забирают выданные ранее украинцам паспорта.
iReactor 05 октября в 05:49
Футбол

Интер — Ювентус 1:2

«Ювентус» победил «Интер» в матче 7-го тура чемпионата Италии (2:1). Голами в составе «бьянконери» отметились форварды Пауло Дибала и Гонсало Игуаин.
Спорт-Экспресс вчера в 16:44
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное