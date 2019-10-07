Экономика
Lenta.ruРоссиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии
В первую очередь, новшество будет нацелено на то, чтобы мотивировать россиян копить на пенсию самостоятельно, а также создать условия для улучшения работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В частности, речь идет о налоговом стимулировании граждан.
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с чего всё началось
В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.Известия17:01
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Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
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Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
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Около 10 тыс. человек приняли участие в акциях протеста в Киеве
Отмечается, что всего в акциях протеста, по предварительным подсчетам, приняли участие около 10 тыс. человек.
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Шоу-бизнес
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SM News 15:22
Гаджеты
В Сети раскрыли характеристики европейской версии Honor 9X
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Газета DAILY 14:26
Недвижимость
Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей
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Коммерсантъ вчера в 09:12
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StarHit.ru вчера в 09:00
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Ягр: «На месте Овечкина я бы остался в НХЛ и побил рекорд Гретцки»
Легендарный чешский форвард Яромир Ягр выразил восхищение прогрессом форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за последние годы и оценил его возможность побить рекорд великого Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Sport24.ru 15:26
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Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса
Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.
Мойка78 16:30
Происшествия
Чиновницу красноярской мэрии поймали на взятке
Discover24 07:14
Политика
Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
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Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Футбол
Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над московским ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не собирается уходить в "Спартак".
Газета.Ru 18:15
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс 05:48
Экономика
Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов
В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.
Известия 17:01
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
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Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Видео с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения опубликовало РИА Новости.
Lenta.ru 19:07
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Из-за выборов Аргентина отложила покупку российских МиГ-29
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Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова устроили перепалку в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ в ходе обсуждения скандала с актрисой Натальей Бочкаревой, которую, по некоторой информации, задержали с наркотиками.
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Трамп выразил беспокойство по поводу своего наследия
Действующий американский лидер беспокоится по поводу своего наследия, передает ТАСС со ссылкой на Axios.
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Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма.
РИА Новости 19:51