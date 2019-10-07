Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

В первую очередь, новшество будет нацелено на то, чтобы мотивировать россиян копить на пенсию самостоятельно, а также создать условия для улучшения работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В частности, речь идет о налоговом стимулировании граждан.
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с чего всё началось

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.
Известия17:01

Подробнее о событии

Пенсионные фонды держатся за базу

Коммерсантъ18:25

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии — СМИ

Телеканал 360°21:05

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Газета.Ru19:59

Условия для формирования второй пенсии создадут в России

РЕН ТВ18:33

Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

Lenta.ru21:51

В Госдуме готовы разрешить россиянам самим копить себе на пенсию

URA.Ru17:47

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Известия17:01
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Армия и оружие

Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО

РБК 21:50
Армия и оружие

Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»

Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
РИА Новости вчера в 13:13
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Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»

Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс 21:34
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости вчера в 11:44
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Происшествия

Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

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Отмечается, что всего в акциях протеста, по предварительным подсчетам, приняли участие около 10 тыс. человек.
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Шоу-бизнес

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На своей личной странице в Instagram 18-летняя дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская сообщила о помолвке.
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РИА Новости 20:53
Политика

В Португалии завершились парламентские выборы

Результаты будут опубликованы в ближайшее время В Португалии завершилось на парламентских выборах.
SM News 15:22
Экономика

В Омской области может появиться китайская птицефабрика

Om1.ru 07:30
Гаджеты

В Сети раскрыли характеристики европейской версии Honor 9X

Китайская компания Honor уже готовит свой смартфон к выходу на европейский рынок и накануне этого события стали известны его характеристики.
Газета DAILY 14:26
Недвижимость

Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей

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Коммерсантъ вчера в 09:12
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка

StarHit.ru вчера в 09:00
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Легендарный чешский форвард Яромир Ягр выразил восхищение прогрессом форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за последние годы и оценил его возможность побить рекорд великого Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Sport24.ru 15:26
Культура

Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса

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Мойка78 16:30
Происшествия

Чиновницу красноярской мэрии поймали на взятке

Discover24 07:14
Политика

Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
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Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Футбол

Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над московским ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не собирается уходить в "Спартак".
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Наука

Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
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Экономика

Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.
Известия 17:01
Общество

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
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Политика

Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео

Видео с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения опубликовало РИА Новости.
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Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»

Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск вчера в 09:09
Политика

Из-за выборов Аргентина отложила покупку российских МиГ-29

Аргентина отложила вопрос приобретения российских истребителей МиГ-29 до проведения в стране президентских выборов.
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Шоу-бизнес

Борисова поссорилась с Волочковой на шоу, назвав ее «алкоголичкой»

Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова устроили перепалку в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ в ходе обсуждения скандала с актрисой Натальей Бочкаревой, которую, по некоторой информации, задержали с наркотиками.
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Политика

Трамп выразил беспокойство по поводу своего наследия

Действующий американский лидер беспокоится по поводу своего наследия, передает ТАСС со ссылкой на Axios.
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Диетолог назвала самый полезный хлеб

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма.
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