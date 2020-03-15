Коронавирус

MOS.newsMOS.newsРоссиянам запретили въезд в Австрию

Полностью власти Австрии закрываю въезд россиянам в страну из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в мире впервые. Срок «закрытого режима» пока не называется. Ранее kp.ru сообщил, что с 16 марта Украина на две недели закрывает въезд для иностранцев.
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Австрия запретит въезд гражданам России и еще трех стран

Известия05:45

Курц объявил о запрете въезда в Австрию из России из-за COVID-19

RT на русском05:37

Австрия приостановит авиасообщение с Россией, Украиной, Нидерландами и Великобританией

ТАСС05:08

На фоне коронавируса Австрия запретит въезд из России, Украины, Нидерландов и Британии

Коммерсантъ05:28

Австрия запретит въезд гражданам России и Украины из-за коронавируса

РИА Новости05:20

Австрия отменит авиасообщение с Россией из-за коронавируса

РБК05:30

Австрия закрывает въезд из России и ряда других стран из-за коронавируса

Интерфакс05:30
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Общество

«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 12 европейских городов

Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
РБК 12:17
Общество

Из-за коронавируса в России вырос спрос на крупы и консервы

Российские сети супермаркетов и сервисы доставки продуктов заметили увеличение спроса на товары длительного хранения, в том числе на крупы, макаронные изделия и консервы.
Сайт города Армавира 11:29
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Происшествия

На зараженном коронавирусом лайнере Costa Magica находятся россияне

Известно, что на борту лайнера находится всего 2309 пассажиров, а также 960 членов экипажа.
ГЛАС.RU 13 марта в 10:27
Происшествия

Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите

Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
REGNUM 10:59
Общество

Грузия объявила о закрытии границы с Россией

Власти Грузии приняли решение закрыть границу с Россией из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 11:50
Общество

Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Lenta.ru 07:59
Музыка

Little Big представила песню для «Евровидения»

Премьера клипа на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на международном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае, состоялась накануне в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.
ТАСС 12 марта в 16:47
Музыка

Одна из стран Балтии попала в пятерку фаворитов Евровидения

Стоит отметить, что из стран Балтии только Литва попала в первую десятку.
Sputnik Латвия 13 марта в 15:09
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 10:44
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru вчера в 02:21
Шоу-бизнес

Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом

Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
News.ru вчера в 08:56
Происшествия

На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом

В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса, погибли три человека.
RT на русском 02:33
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как еще может передаваться коронавирус

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 11:21
Кино

Netflix остановил съемки всех фильмов и сериалов из-за коронавируса

Kinonews.ru вчера в 16:32
Футбол

Дзюба пошутил над Слуцким после его первой победы в «Рубине»

Дзюба сопоставил фотографии Слуцкого со смешными картинками и снимками. «До и после первой победы», — подписал футболист свой пост.
Чемпионат 12:28
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Известия 11:59
Политика

Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:16
Политика

РЖД разъяснили ситуацию с отмененными поездами

На официальном сайте РЖД появился специальный раздел с оперативной и подробной информацией об отмененных из-за распространения коронавируса международных поездах.
РИА Новости 09:16
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленным семейством LADA Largus FL.
Автоновости дня 03:29
Энергетика

Чистая прибыль Saudi Aramco в 2019 году снизилась на 21%

Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компании Saudi Aramco в 2019 году составила $88,2 млрд против $111,1 млрд годом ранее, следует из ее отчета.
ТАСС 03:23
Фигурное катание

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды

Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды из мюзикла Notre Dame de Paris* на ледовом шоу Россия, вперед (6+) 29 марта.
Izhlife 02:13
Наука

Ученые назвали новую причину старения

Piter.tv вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Влад Топалов опубликовал фото с подросшим сыном

Певец Влад Топалов на своей странице в соцсети опубликовал новые снимки с подросшим сыном Майклом.
Вечерняя Москва вчера в 18:58
Происшествия

В ДТП с пятью машинами на Кутузовском проспекте пострадал человек

В результате столкновения в воскресенье пяти автомобилей движение затруднено на Кутузовском проспекте, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.
Интерфакс 11:18
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета вчера в 23:53
Общество

Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
Российская газета 07:28
Технологии

Apple запретила игры про коронавирус

Компания Apple на своем официальном сайте обратилась к разработчикам в связи с пандемией коронавируса.
Piter.tv 10:45
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
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Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский политический и государственный деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года по 27 мая 2019 года и с 7 января 2020 года по настоящее время. Ранее занимал пост министра иностранных дел Австрии. Председатель Австрийской народной партии с 2017 года.
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