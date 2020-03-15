Полностью власти Австрии закрываю въезд россиянам в страну из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в мире впервые. Срок «закрытого режима» пока не называется. Ранее kp.ru сообщил, что с 16 марта Украина на две недели закрывает въезд для иностранцев.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Происшествия Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.

Музыка Little Big представила песню для «Евровидения» Премьера клипа на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на международном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае, состоялась накануне в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.

Происшествия На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса, погибли три человека.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, как еще может передаваться коронавирус Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Политика Киев закрыл КПП «Станица Луганская» Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика РЖД разъяснили ситуацию с отмененными поездами На официальном сайте РЖД появился специальный раздел с оперативной и подробной информацией об отмененных из-за распространения коронавируса международных поездах.

Энергетика Чистая прибыль Saudi Aramco в 2019 году снизилась на 21% Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компании Saudi Aramco в 2019 году составила $88,2 млрд против $111,1 млрд годом ранее, следует из ее отчета.

Общество Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.

Технологии Apple запретила игры про коронавирус Компания Apple на своем официальном сайте обратилась к разработчикам в связи с пандемией коронавируса.