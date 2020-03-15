Коронавирус
MOS.newsРоссиянам запретили въезд в Австрию
Полностью власти Австрии закрываю въезд россиянам в страну из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в мире впервые. Срок «закрытого режима» пока не называется. Ранее kp.ru сообщил, что с 16 марта Украина на две недели закрывает въезд для иностранцев.
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Общество
«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 12 европейских городов
Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
Общество
Из-за коронавируса в России вырос спрос на крупы и консервы
Российские сети супермаркетов и сервисы доставки продуктов заметили увеличение спроса на товары длительного хранения, в том числе на крупы, макаронные изделия и консервы.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Происшествия
На зараженном коронавирусом лайнере Costa Magica находятся россияне
Известно, что на борту лайнера находится всего 2309 пассажиров, а также 960 членов экипажа.
Происшествия
Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите
Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
Общество
Грузия объявила о закрытии границы с Россией
Власти Грузии приняли решение закрыть границу с Россией из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Музыка
Little Big представила песню для «Евровидения»
Премьера клипа на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на международном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае, состоялась накануне в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Музыка
Одна из стран Балтии попала в пятерку фаворитов Евровидения
Стоит отметить, что из стран Балтии только Литва попала в первую десятку.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Шоу-бизнес
Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом
Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
Происшествия
На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом
В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса, погибли три человека.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как еще может передаваться коронавирус
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Кино
Netflix остановил съемки всех фильмов и сериалов из-за коронавируса
Футбол
Дзюба пошутил над Слуцким после его первой победы в «Рубине»
Дзюба сопоставил фотографии Слуцкого со смешными картинками и снимками. «До и после первой победы», — подписал футболист свой пост.
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Политика
Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
РЖД разъяснили ситуацию с отмененными поездами
На официальном сайте РЖД появился специальный раздел с оперативной и подробной информацией об отмененных из-за распространения коронавируса международных поездах.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленным семейством LADA Largus FL.
Энергетика
Чистая прибыль Saudi Aramco в 2019 году снизилась на 21%
Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компании Saudi Aramco в 2019 году составила $88,2 млрд против $111,1 млрд годом ранее, следует из ее отчета.
Фигурное катание
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды
Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды из мюзикла Notre Dame de Paris* на ледовом шоу Россия, вперед (6+) 29 марта.
Наука
Ученые назвали новую причину старения
Шоу-бизнес
Влад Топалов опубликовал фото с подросшим сыном
Певец Влад Топалов на своей странице в соцсети опубликовал новые снимки с подросшим сыном Майклом.
Происшествия
В ДТП с пятью машинами на Кутузовском проспекте пострадал человек
В результате столкновения в воскресенье пяти автомобилей движение затруднено на Кутузовском проспекте, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
Технологии
Apple запретила игры про коронавирус
Компания Apple на своем официальном сайте обратилась к разработчикам в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.