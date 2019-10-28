Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам запретят давать в долг по-крупному

В Уголовный кодекс России могут внести поправки, вводящие новую статью и устанавливающие ответственность за нелегальное кредитование. О таком предложении рассказал глава бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Черным кредиторам готовят уголовную ответственность

Глава бюджетного комитета Совета федерации Николай Журавлев 25 октября сообщил, что планируется внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы поправки, устанавливающие уголовную ответственность для нелегальных кредиторов.
Коммерсантъ27 октября в 11:21

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Нелегальным кредиторам готовят уголовную ответственность

Право.рувчера в 01:58

Россиянам запретят давать в долг по-крупному

Lenta.ruвчера в 09:00

Предлагается ввести уголовную ответственность за деятельность нелегальных кредиторов

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В России за кредитование может светить срок

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Нелегальных кредиторов предлагают отправлять в тюрьму

URA.Ru27 октября в 18:20

Черным кредиторам готовят уголовную ответственность

Коммерсантъ27 октября в 11:21
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Коммерсантъ 27 октября в 21:28
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