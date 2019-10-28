Экономика
Lenta.ruРоссиянам запретят давать в долг по-крупному
В Уголовный кодекс России могут внести поправки, вводящие новую статью и устанавливающие ответственность за нелегальное кредитование. О таком предложении рассказал глава бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев, пишет «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Глава бюджетного комитета Совета федерации Николай Журавлев 25 октября сообщил, что планируется внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы поправки, устанавливающие уголовную ответственность для нелегальных кредиторов.Коммерсантъ27 октября в 11:21
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ поддержал введение уголовной ответственности для «черных кредиторов»
Rambler News Serviceвчера в 10:25
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся после рекордного срока на орбите
Фигурное катание
Хореограф: Медведева переживает буквально за каждый фрагмент программы
Канадский хореограф Ше-Линн Бурн поделилась впечатлениями от совместной работы с Евгенией Медведевой, для которой поставила программу «Мемуары гейши».
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Происшествия
В Домодедове экстренно сел самолет, летевший из Лондона в Бангкок
В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380 авиакомпании Thai Airways, летевший из Лондона с Бангкок.
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк выложила свежее фото
Девушка выглядит цветущей и счастливой Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" старшей дочери Анастасии Заворотнюк Анны появилась серия свежих фотографий.
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.
Происшествия
Женщина погибла под колесами автомобиля в районе Старорусского
Одна из машин сбила её, а идущий следом японский внедорожник проехал по телу упавшей. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Общество
Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp
Американская компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group.
Космос
Умер академик Николай Анфимов, управлявший затоплением станции «Мир»
Российский ученый Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты орбитальной станции "Мир", скончался после продолжительной болезни, сообщает "Роскосмос".
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Происшествия
В Дагестане пресекли попытку вывоза военного оборудования за границу
Работники Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по РД сумели пресечь вывоз элементов военного назначения на территорию соседней Республики Азербайджан.
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Кино
Стартовал показ комедийного телесериала с Пореченковым и Охлобыстиным
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Футбол
У восьми игроков ЦСКА украли бутсы на базе клуба
По информации «Чемпионата», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы.
Игры
Gwent теперь доступен для скачивания в App Store
Студия CD Project RED выпустила версию карточной игры Gwent для iOS.
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян
Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.
Гаджеты
NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой ReShade
Компания NVIDIA опубликовала новую версию драйвера ля своих видеокарт.
Экономика
Чистая прибыль «Магнита» в третьем квартале сократилась вдвое
Сопоставимые продажи сократились на 0,7% на фоне роста среднего чека на 2,8% и снижения трафика на 3,4%. За квартал «Магнит» открыл 613 магазинов (276 у дома, 1 супермаркет и 336 дрогери), доведя их общее количество к 30 сентября 2019 года до 20 497.
Авто
Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями
Начало разработки УАЗ-3170 датируется 2014 годом. Но все это время проект несколько раз тормозился.
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Происшествия
Иркутского депутата избили неизвестные
Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.