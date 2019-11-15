Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ России могут запретить расплачиваться криптовалютой

Криптовалюты в качестве средства платежа в России не разрешены, но и не запрещены. Например, биткоинами можно расплатиться в некоторых интернет-магазинах. Информацию о возможном запрете цифровых денег в ЦБ изданию не подтвердили, однако заявили о готовности его поддержать.
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с чего всё началось

Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами

В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В России задумались о запрете биткоинов

Lenta.ruвчера в 18:23

В России могут запретить расплачиваться криптовалютой

Телеканал 360°вчера в 21:07

В России запретят расплачиваться биткоинами, выяснили СМИ

Газета.Ruвчера в 20:25

В России запретят использовать криптовалюту как платежное средство

РБК02:17

СМИ: Банк России предложил запретить расплачиваться биткоинами за покупки

Life.ruвчера в 17:50

Россиянам запретят расплачиваться биткоинами

URA.Ruвчера в 17:47

Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами

Известиявчера в 16:01
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Кино

Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

Культуромания 27 ноября в 02:28
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Известия вчера в 16:22
Политика

Парламент ДНР принял закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
РИА Новости 04:41
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Накануне.Ru 00:28
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий 26 ноября в 12:10
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru вчера в 18:42
Армия и оружие

Штаб ВСУ в Донбассе сообщил об убийстве 10 ополченцев за неделю

С 22 по 28 ноября 2019 года потери защитников Донбасса составили 25 человек: 10 человек были убиты, а еще 15 человек - ранены.
ИА Новороссия 05:27
Политика

В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота

Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Известия 04:27
Политика

Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу

Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Вести.Ru вчера в 13:43
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Автоспорт

Николя Латифи выступит в составе Williams в 2020 году

Autosport.com.ru вчера в 02:16
Биатлон

Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты

Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
РИА Новости вчера в 14:50
Футбол

Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери

Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Коммерсантъ 05:34
Происшествия

Обвиняемый в нападении на росгвардейца на акции в Москве арестован

RT на русском 04:55
Политика

В ДНР оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что есть пять сценариев реинтеграции Донбасса.
РИА Новости 04:10
Политика

Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
RT на русском 04:24
Общество

Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
РИА Новости 27 ноября в 16:09
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «примирение»

В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии введено понятие «примирение», сообщает РБК со ссылкой на текст документа.
Мой Брянск 03:00
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Газета.Ru вчера в 05:04
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru вчера в 03:52
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Общество

В России хотят отменить банковскую комиссию при оплате ЖКХ-услуг

Инициативу законодателей поддержали в Центробанке. Кроме того, планируется отменить банковские комиссии при уплате пошлин и штрафов.
Севастополь.ру 03:21
Общество

Банк России выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы

ФАН 04:32
Общество

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Политика

90 процентов белорусов выступают за союзничество с Россией

Почти 90 процентов белорусов выступают за союзнические отношения с Россией — такие данные, согласно масштабному опросу, приводит Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО.
Вести.Ru вчера в 11:58
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Спорт БИЗНЕС Online 26 ноября в 07:20
Происшествия

В Челябинске пограничники попались на взятке

В Челябинске двое пограничников отданы под суд.
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Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru вчера в 07:44
Технологии

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт 02:16
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