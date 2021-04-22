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Экономика

Россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов

В рамках внесудебной процедуры банкротства, запущенной осенью прошлого года, россиянам спишут 1,15 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в проекте «Федресурс».В источнике
Известия
URA.Ru
Кавказ Пост
Life.ru
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News.ru

С чего всё началось

Понять и списать: россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов

Россиянам в рамках упрощенной схемы банкротства, запущенной осенью прошлого года, спишут 1,15 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в проекте «Федресурс». Всего по состоянию на вторую декаду апреля процедуру внесудебного избавления от долгов проходят 3,3 тыс. граждан.
Известия17:01

Подробнее о событии

Гражданам РФ без суда спишут долгов на 1,15 млрд рублей

ИА Красная Весна22:01

Россиянам решили без суда списать более миллиарда рублей долгов

Life.ru22:01

Россиянам без суда спишут 1,1 млрд рублей долгов

URA.Ru19:27

Россиянам без суда спишут 1,15 млрд рублей долгов

Online47.ru21:43

Россиянам спишут 1,15 млрд рублей долгов

News.ru21:37

Россиянам по упрощенной схеме банкротства спишут 1,15 миллиарда долгов

Комсомольская правда21:43

Россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов

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