Россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов
В рамках внесудебной процедуры банкротства, запущенной осенью прошлого года, россиянам спишут 1,15 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в проекте «Федресурс».В источнике
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Понять и списать: россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов
Россиянам в рамках упрощенной схемы банкротства, запущенной осенью прошлого года, спишут 1,15 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в проекте «Федресурс». Всего по состоянию на вторую декаду апреля процедуру внесудебного избавления от долгов проходят 3,3 тыс. граждан.
Известия17:01