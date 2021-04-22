Мобильная версия игры Battlefield выйдет в 2022 году

Игроки смогут принять участие в тотальной войне на смартфонах и планшетах уже в 2022 году Сообщение компании Electronic Arts По словам разработчиков, мобильный Battlefield станет отдельной игрой, и будет доступен как для пользователей Android-устройств, так и для фанатов «яблочных» изделий на базе iOS.