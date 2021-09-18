Газета.RuРоссияне более чем на четверть увеличили число покупок с доставкойЧисло покупок с оформлением доставки на дом за восемь месяцев 2021 года увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом средняя стоимость покупки уменьшилась на 3% - до 5 145 руб..Газета.RuЕще один всплеск роста интереса к покупкам с доставкой был зафиксирован в августе.ТАССПо данным банка "Русский стандарт", самые большие средние чеки на оплату заказов с курьерскими услугами в этом году оказались у россиян 31-40 лет - 6 128 руб.ТАССНа втором месте — покупатели 51-60 лет с показателем 5 210 руб., на третьем — 41-50 лет (4 599 руб.).Retailer.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuDeita.ruRB.RUНародные новостиФАНUfaTime.ruПодробнее о событииПопулярность покупок с доставкой выросла в России почти на 40%Российская газета06:20Россияне на 38% чаще стали пользоваться доставкой товаров на домНародные новости05:07В России резко выросла популярность доставкиСекрет фирмы04:24Исследование: россияне с начала года на 38% увеличили число покупок с доставкойТАСС02:08Самое цитируемоеИсследование: в России число покупок с доставкой за год выросло более чем на третьRetailer.ru03:49Жители России стали на 38% чаще пользоваться сервисами доставкиФАН03:43Россияне более чем на четверть увеличили число покупок с доставкойГазета.Ru03:16Показать ещёОценить2Поделиться