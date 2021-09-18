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Россияне более чем на четверть увеличили число покупок с доставкой

Число покупок с оформлением доставки на дом за восемь месяцев 2021 года увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом средняя стоимость покупки уменьшилась на 3% - до 5 145 руб..
Газета.Ru
Еще один всплеск роста интереса к покупкам с доставкой был зафиксирован в августе.
ТАСС
По данным банка "Русский стандарт", самые большие средние чеки на оплату заказов с курьерскими услугами в этом году оказались у россиян 31-40 лет - 6 128 руб.
ТАСС
На втором месте — покупатели 51-60 лет с показателем 5 210 руб., на третьем — 41-50 лет (4 599 руб.).
Retailer.ru

Подробнее о событии

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