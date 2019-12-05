Авто

Car.ruCar.ruРоссияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Различные российские эксперты сообщают о большом росте автокредитов во всех кредитных организациях страны. При этом всё больше россиян покупает не новые машины, а подержанные. Общая сумма всех взятых займов повысилась с начала года на 25% в денежном эквиваленте.
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с чего всё началось

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей. Клиенты часто выбирают более дорогие модели и комплектации при покупке с привлечением заемных средств.
Коммерсантъ01:05

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Россияне все чаще покупают подержанные авто на заемные средства

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Россияне чаще покупают подержанные автомобили на заемные средства

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Россияне покупают авто с пробегом все чаще на заемные средства

SpeedMe03:11

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

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Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили на заемные средства

Тарантас Ньюс03:50

Россиянам перестало хватать на подержанные машины

Lenta.ru02:56

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

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