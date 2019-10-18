Общество

Вести.RuВести.RuРоссияне едят слишком много яиц

Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
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с чего всё началось

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).
РБКвчера в 21:04

Подробнее о событии

Эксперты оценили данные о чрезмерном потреблении яиц россиянами

РБК05:38

Эксперты оценили отчет о чрезмерном употреблении яиц в России

Известия05:31

Эксперт не согласилась с отчетом о чрезмерном потреблении яиц в РФ

РЕН ТВ03:54

В Союзе птицеводов прокомментировали данные о потреблении яиц россиянами

РИА Новости05:04

Звездный диетолог объяснила любовь россиян к куриным яйцам

Народные новости03:23

Россиян уличили в чрезмерном потреблении яиц

Газета.Ruвчера в 22:00

Сбербанк: россияне едят слишком много яиц

Forbesвчера в 11:48
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Происшествия

Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга

В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Происшествия

Похороны убитой из-за машины свердловчанки собрали сотни человек

Издание Е1.ru сообщает, что всего прощание и похороны собрали порядка 250 человек. Гроб молодой свердловчанки буквально завалили цветами.
REGNUM 03:57
Общество

Инвесторы готовятся к потерям от переноса запуска TON

Инвесторы готовятся к потерям от переноса запуска TON Предложение команды Telegram Open Network (TON) Павла и Николая Дуровых о переносе запуска проекта на полгода, до 30 апреля 2020 года, негативно отразится на инвесторах, ожидают последние.
Коммерсантъ вчера в 14:08
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям чуть не погибли в Пакистане

Все шло хорошо, пока самолет, на котором путешествовали 37-летняя Кейт, принц Уильям и сопровождавшая их команда, не подлетел в столице Пакистана.
7Дней.ру 05:30
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Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

RT на русском 05:23
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Chernobylite появилась в раннем доступе в Steam

Полноценный релиз Chernobylite назначен на середину 2020 года. В данный момент ранняя версия игры в Steam доступна за 666 рублей.
Cyber.sports.ru 16 октября в 16:01
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Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»

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Политика

Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину

Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Общество

В России хотят запретить пластиковые пакеты

Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».
REGNUM вчера в 22:51
Авто

В России подешевели представительские автомобили

Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.
Автоновости дня вчера в 01:38
Шоу-бизнес

Родные Анастасии Заворотнюк призвали помолиться за здоровье актрисы

Как сообщает ToDay News Ufa, родные актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram призвали присоединиться к соборной молитве за здравие Анастасии Заворотнюк, которую предложила одна из подписчиц.
ToDay News Ufa 06:10
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Гаджеты

Молодёжный смартфон Honor показал на тестах высокую производительность

Молодежный смартфон Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite с операционной системой Kirin 810 был замечен в базе данных популярного тестового приложения Geekbench, пишет 18 октября информационный портал Ixbt.com.
Профиль 04:16
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
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Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Коммерсантъ вчера в 16:38
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Происшествия

СКР завершил расследование дела о смерти актера Марьянова

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Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

По словам Шубина, "технический импорт" электроэнергии из России сегодня осуществляется в виде "технологических перетоков", которые регулируются соглашениями между операторами российских и украинских энергосистем.
Российская газета 04:49
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru вчера в 05:20
Политика

Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины

В первую очередь, депутаты намерены вернуть территорию Кубани в состав Украины.
Lenta.ru 04:26
Происшествия

Пропавшего под Екатеринбургом 10-летнего мальчика нашли живым

ТАСС 01:36
Армия и оружие

Недавно запущенный российский спутник уже разрушился на орбите

Ferra вчера в 09:37
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева отреагировала на домыслы о скандальном пиаре

Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала в своем блоге популярную версию о скандале.
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Хоккей

Тренер «Лос-Анджелеса» назвал тупостью игру звена Ковальчука

Напомним, что "короли" дома уступили гостям со счетом 3:0. По словам наставника команды хозяев, он разочарован действиями звена Ильи Ковальчука, Майкла Амадио и Остина Вагнера.
Газета.Ru 03:26
Здоровье

Диетолог разрешила россиянам не ограничивать себя в яйцах

Отчет аналитиков Sberbank CIB показал, что россияне едят на 17% больше яиц, чем в США (240 штук) и на 33% больше, чем в Евросоюзе (210 штук).
Известия 04:22
Политика

В США «Азов» могут признать террористической организацией

39 членов Конгресса обратились к Госдепу с требованием включить всю банду в список террористических организаций.
Новостной фронт вчера в 07:10
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 Pro начали продавать в России

Смартфон Redmi Note 8 Pro начали продавать в России в двух конфигурациях с разным объёмом памяти.
Astera вчера в 15:10
Авто

Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России

В российских дилерских центрах Mitsubishi покупатели "забирают" последние экземпляры легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero.
Новые автомобили вчера в 08:54
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Ватикан выпустил электронные четки

Эхо Москвы 16 октября в 14:03
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