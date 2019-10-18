Общество
Вести.RuРоссияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
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Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).РБКвчера в 21:04
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Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
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Происшествия
Похороны убитой из-за машины свердловчанки собрали сотни человек
Издание Е1.ru сообщает, что всего прощание и похороны собрали порядка 250 человек. Гроб молодой свердловчанки буквально завалили цветами.
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Общество
Инвесторы готовятся к потерям от переноса запуска TON
Инвесторы готовятся к потерям от переноса запуска TON Предложение команды Telegram Open Network (TON) Павла и Николая Дуровых о переносе запуска проекта на полгода, до 30 апреля 2020 года, негативно отразится на инвесторах, ожидают последние.
Коммерсантъ вчера в 14:08
Общество
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Все шло хорошо, пока самолет, на котором путешествовали 37-летняя Кейт, принц Уильям и сопровождавшая их команда, не подлетел в столице Пакистана.
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Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
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Cyber.sports.ru 16 октября в 16:01
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Актуальные Новости 04:50
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Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Общество
В России хотят запретить пластиковые пакеты
Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».
REGNUM вчера в 22:51
Авто
В России подешевели представительские автомобили
Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.
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Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк призвали помолиться за здоровье актрисы
Как сообщает ToDay News Ufa, родные актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram призвали присоединиться к соборной молитве за здравие Анастасии Заворотнюк, которую предложила одна из подписчиц.
ToDay News Ufa 06:10
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Гаджеты
Молодёжный смартфон Honor показал на тестах высокую производительность
Молодежный смартфон Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite с операционной системой Kirin 810 был замечен в базе данных популярного тестового приложения Geekbench, пишет 18 октября информационный портал Ixbt.com.
Профиль 04:16
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
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Коммерсантъ вчера в 16:38
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
По словам Шубина, "технический импорт" электроэнергии из России сегодня осуществляется в виде "технологических перетоков", которые регулируются соглашениями между операторами российских и украинских энергосистем.
Российская газета 04:49
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru вчера в 05:20
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Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины
В первую очередь, депутаты намерены вернуть территорию Кубани в состав Украины.
Lenta.ru 04:26
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Недавно запущенный российский спутник уже разрушился на орбите
Ferra вчера в 09:37
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Наталья Бочкарева отреагировала на домыслы о скандальном пиаре
Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала в своем блоге популярную версию о скандале.
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Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» назвал тупостью игру звена Ковальчука
Напомним, что "короли" дома уступили гостям со счетом 3:0. По словам наставника команды хозяев, он разочарован действиями звена Ильи Ковальчука, Майкла Амадио и Остина Вагнера.
Газета.Ru 03:26
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Диетолог разрешила россиянам не ограничивать себя в яйцах
Отчет аналитиков Sberbank CIB показал, что россияне едят на 17% больше яиц, чем в США (240 штук) и на 33% больше, чем в Евросоюзе (210 штук).
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Политика
В США «Азов» могут признать террористической организацией
39 членов Конгресса обратились к Госдепу с требованием включить всю банду в список террористических организаций.
Новостной фронт вчера в 07:10
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro начали продавать в России
Смартфон Redmi Note 8 Pro начали продавать в России в двух конфигурациях с разным объёмом памяти.
Astera вчера в 15:10
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России
В российских дилерских центрах Mitsubishi покупатели "забирают" последние экземпляры легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero.
Новые автомобили вчера в 08:54
Технологии
Ватикан выпустил электронные четки
Эхо Москвы 16 октября в 14:03