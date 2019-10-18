Общество
Вести.RuРоссияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
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Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).РБКвчера в 21:04
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Происшествия
Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку
Речь идет о двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.
Политика
Джонсон уверен, что парламент Британии одобрит сделку по Brexit
"Уверен, что когда депутаты от всех партий изучат его, они найдут причины, по которым должны поддержать его и реализовать Brexit 31 октября, выполнив возложенную на них британским народом задачу".
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачевой
Власти республики заявили, что не видят оснований для задержания и передачи Богачевой США.
Единоборства
Артур Бетербиев и Александр Гвоздик встречаются в объединительном бою
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Политика
США вводят пошлины на европейские товары
В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Политика
Министр энергетики США подал в отставку
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Финансы
Набиуллина не исключила «более решительного» снижения ключевой ставки
ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, но в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей допускает её более решительное снижение.
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
Госкорпорация "Ростех" ведет разработку стрелкового оружия в новых калибрах.
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Политика
В Белом доме пояснили заявление о приостановке помощи Украине
Коррупция и беспокойство из-за отсутствия поддержки со стороны других стран стали причиной приостановки американской военной помощи Украине.
Экономика
Турчак предложил изменить законодательство для развития «умных» регионов
Андрей Турчак планирует предложить поправки в законодательство о государственно-частном партнерстве, чтобы привлечь инвесторов в проекты развития «умных» регионов, рассказал РБК сам вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России».
Экономика
Коллекторы заинтересовались ипотечными долгами
Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными, новый тренд может создать проблемы заемщикам, сообщила газета "Коммерсант".
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Политика
Россия внесла в ООН проект переноса Первого комитета из США
Россия вынесла на рассмотрение ООН проект решения о переносе работы Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Общество
Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
Происшествия
В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП
Происшествия
Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы
Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.
Происшествия
Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Политика
Украина приняла все законы по амнистии в рамках минских соглашений
Украина приняла все законы по амнистии в рамках минских договоренностей. Мера начнет применяться сразу после проведения выборов в Донбассе.
Происшествия
В Мексике после уличных боев задержан сын наркобарона Коротышки
Сын наркобарона Коротышки (настоящее имя — Хоакин Гусман Лоэра) Овидио Гусман Лопес был задержан после уличных боев с участием бронетехники в Мексике.
Игры
Obsidian раскрыла системные требования The Outer Worlds
За неделю до релиза The Outer Worlds студия Obsidian всё же вспомнила о ПК-геймерах и раскрыла системные требования игры.
Экономика
Минимальную цену на сахар предложили ввести в России
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.