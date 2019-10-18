Общество

Вести.RuВести.RuРоссияне едят слишком много яиц

Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
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с чего всё началось

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).
РБКвчера в 21:04

Подробнее о событии

Звездный диетолог объяснила любовь россиян к куриным яйцам

Народные новости03:23

Россияне едят слишком много яиц, заявили аналитики

РИА Новости01:55

Сбербанк: россияне едят слишком много яиц

Forbesвчера в 11:48

Россиян уличили в чрезмерном потреблении яиц

URA.Ruвчера в 23:36

Аналитики указали россиянам на чрезмерное потребление яиц

РЕН ТВвчера в 22:33

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

РБКвчера в 21:04

Аналитики и диетологи заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Газета.Ru03:37
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Происшествия

Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку

Речь идет о двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.
Газета.Ru 03:10
Политика

Джонсон уверен, что парламент Британии одобрит сделку по Brexit

"Уверен, что когда депутаты от всех партий изучат его, они найдут причины, по которым должны поддержать его и реализовать Brexit 31 октября, выполнив возложенную на них британским народом задачу".
REGNUM вчера в 23:53
Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачевой

Власти республики заявили, что не видят оснований для задержания и передачи Богачевой США.
Деловое.ТВ вчера в 05:21
Единоборства

Артур Бетербиев и Александр Гвоздик встречаются в объединительном бою

Коммерсантъ вчера в 18:57
Происшествия

Следователи направили в суд дело о смерти актера Марьянова

REGNUM 03:47
Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Политика

США вводят пошлины на европейские товары

В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:38
Политика

Министр энергетики США подал в отставку

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:29
Финансы

Набиуллина не исключила «более решительного» снижения ключевой ставки

ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, но в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей допускает её более решительное снижение.
RT на русском 03:39
Армия и оружие

Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

Госкорпорация "Ростех" ведет разработку стрелкового оружия в новых калибрах.
ТАСС вчера в 20:35
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика

В Белом доме пояснили заявление о приостановке помощи Украине

Коррупция и беспокойство из-за отсутствия поддержки со стороны других стран стали причиной приостановки американской военной помощи Украине.
REGNUM 01:58
Экономика

Турчак предложил изменить законодательство для развития «умных» регионов

Андрей Турчак планирует предложить поправки в законодательство о государственно-частном партнерстве, чтобы привлечь инвесторов в проекты развития «умных» регионов, рассказал РБК сам вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России».
РБК 03:00
Фигурное катание

Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при

Газета.Ru 02:36
Экономика

Коллекторы заинтересовались ипотечными долгами

Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными, новый тренд может создать проблемы заемщикам, сообщила газета "Коммерсант".
РИА Новости 03:47
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Общество

В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы

Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия вчера в 03:49
Политика

Россия внесла в ООН проект переноса Первого комитета из США

Россия вынесла на рассмотрение ООН проект решения о переносе работы Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
РБК 02:55
Политика

Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости 01:47
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Общество

Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане

16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM вчера в 01:39
Происшествия

В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

Известия вчера в 21:20
Происшествия

Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы

Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.
Газета.Ru 03:06
Происшествия

Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости вчера в 15:17
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Политика

Украина приняла все законы по амнистии в рамках минских соглашений

Украина приняла все законы по амнистии в рамках минских договоренностей. Мера начнет применяться сразу после проведения выборов в Донбассе.
Комсомольская правда 03:47
Происшествия

В Мексике после уличных боев задержан сын наркобарона Коротышки

Сын наркобарона Коротышки (настоящее имя — Хоакин Гусман Лоэра) Овидио Гусман Лопес был задержан после уличных боев с участием бронетехники в Мексике.
Известия вчера в 22:22
Игры

Obsidian раскрыла системные требования The Outer Worlds

За неделю до релиза The Outer Worlds студия Obsidian всё же вспомнила о ПК-геймерах и раскрыла системные требования игры.
Gmbox.ru 03:12
Экономика

Минимальную цену на сахар предложили ввести в России

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
Известия 03:32
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