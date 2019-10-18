Общество

Вести.RuВести.RuРоссияне едят слишком много яиц

Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
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с чего всё началось

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).
РБКвчера в 21:04

Подробнее о событии

Звездный диетолог объяснила любовь россиян к куриным яйцам

Народные новости03:23

Россияне едят слишком много яиц, заявили аналитики

РИА Новости01:55

Аналитики и диетологи заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Газета.Ru03:37

Россиян уличили в чрезмерном потреблении яиц

URA.Ruвчера в 23:36

Аналитики указали россиянам на чрезмерное потребление яиц

РЕН ТВвчера в 22:33

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

РБКвчера в 21:04

Сбербанк: россияне едят слишком много яиц

Forbesвчера в 11:48
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Армия и оружие

Обстрелы возобновились в районе сирийского Рас-эль-Айна

Взгляд.ру 02:14
Происшествия

В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово

Задержаны замначальника районного отдела МВД - начальник полиции, а также его заместитель - начальник уголовного розыска.
Интерфакс 02:46
Происшествия

В Мексике после уличных боев задержан сын наркобарона Коротышки

Сын наркобарона Коротышки (настоящее имя — Хоакин Гусман Лоэра) Овидио Гусман Лопес был задержан после уличных боев с участием бронетехники в Мексике.
Известия вчера в 22:22
Гаджеты

Google представила смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL

На мероприятии Made by Google в Нью-Йорке компания Google анонсировала четвертое поколение своих смартфонов – Pixel 4 и Pixel 4 XL.
MobiDevices 15 октября в 11:25
Происшествия

Следователи направили в суд дело о смерти актера Марьянова

REGNUM 03:47
Технологии

В институте Росгидромета рассказали об ущербе от мощных солнечных бурь

Высокая гелиогеофизическая активность ведет к росту неисправностей в космических аппаратах в 2-4 раза, мощная солнечная буря способна уничтожить их, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.
РИА Новости вчера в 18:17
Политика

Сенцов назвал русских и украинцев братьями

Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов в интервью немецкому изданию Der Spiegel назвал русских и украинцев родственными народами, «по сути, братьями».
Lenta.ru 04:00
Происшествия

В СК сообщили о следственных действиях в мэрии Челябинска

В разговоре с РБК Шишков подтвердил, что речь идет о «необходимых следственных действиях в рамках возбужденного уголовного дела о превышении должностных полномочий», но уточнить, где они проводятся, отказался.
РБК 03:56
Общество

Роспотребнадзор предложил поэтапно запретить пластиковые пакеты

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) готовит законопроект о поэтапном сокращении производства и последующем запрете одноразовых пластиковых пакетов, сообщает в пятницу газета "Известия".
Интерфакс вчера в 19:25
Общество

Посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах

Российское посольство в Японии высказалось по поводу шутки губернатора Токио Юрико Коикэ в Facebook.
Газета.Ru 03:37
Происшествия

Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru вчера в 11:30
Политика

Путин проконтролирует работы по ликвидации последствий паводков

Президент России Владимир Путин заявил, что работы по ликвидации последствий паводков в России должны начаться как можно скорее.
News.ru 16 октября в 09:35
Кино

Звезда «Игры престолов» станет новым Нео в «Матрице 4»

Фильм Про вчера в 05:52
Общество

Раскрыта смертельная опасность малых доз спиртного

Ученые Медицинского колледжа Корейского университета выяснили, что частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным.
Lenta.ru 02:09
Политика

В Сети появилось видео вылупления подаренного Путиным редкого кречета

Появилось видео вылупления подаренного Путиным уникального кречета. Сейчас крупная белая птица находится в Саудовской Аравии.
Невские Новости вчера в 22:13
Единоборства

Боец MMA перед боем проиграл 200 тысяч долларов в казино в Сочи

Российский боец смешанных единоборств Вартан Асатрян незадолго до боя в Сочи проиграл в местном казино 200 тысяч долларов, сообщает Sport24 со ссылкой на осведомленный источник.
РИА Новости 03:36
Политика

Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости 01:47
Авто

ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы»

Motor вчера в 11:33
Происшествия

Пропавшего под Екатеринбургом 10-летнего мальчика нашли живым

ТАСС 01:36
Политика

В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»

В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском вчера в 11:27
Происшествия

На двоих жителей Курил напала медведица

На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк призвала массово помолиться за актрису

Родные и близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк продолжают информировать поклонников о состоянии здоровья артистки.
ФедералПресс вчера в 23:05
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Технологии

В России продемонстрировали боевого робота «Маркер»

В врем испытаний робот показал, что он способен передвигаться и в городских условиях и по пересеченной местности, автоматически прокладывать маршрут.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
Шоу-бизнес

Волочкова показала неудачное декольте до пояса

Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru 00:01
Армия и оружие

The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
RT на русском 02:34
Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Экономика

Турчак предложил изменить законодательство для развития «умных» регионов

Андрей Турчак планирует предложить поправки в законодательство о государственно-частном партнерстве, чтобы привлечь инвесторов в проекты развития «умных» регионов, рассказал РБК сам вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России».
РБК 03:00
Политика

США вводят пошлины на европейские товары

В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:38
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