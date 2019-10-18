Общество

Вести.RuВести.RuРоссияне едят слишком много яиц

Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
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с чего всё началось

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).
РБКвчера в 21:04

Подробнее о событии

Эксперт не согласилась с отчетом о чрезмерном потреблении яиц в РФ

РЕН ТВ03:54

Эксперты оценили отчет о чрезмерном употреблении яиц в России

Известия05:31

В Союзе птицеводов прокомментировали данные о потреблении яиц россиянами

РИА Новости05:04

Эксперты оценили данные о чрезмерном потреблении яиц россиянами

РБК05:38

Звездный диетолог объяснила любовь россиян к куриным яйцам

Народные новости03:23

Россиян уличили в чрезмерном потреблении яиц

Газета.Ruвчера в 22:00

Сбербанк: россияне едят слишком много яиц

Forbesвчера в 11:48
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Политика

«Газпром» призвал урегулировать судебные споры с Украиной

«До украинских партнёров, до европейских партнёров наша позиция доведена, что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры», — цитирует Интерфакс Миллера.
RT на русском 05:26
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Культура

Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров

Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv вчера в 08:56
Армия и оружие

Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

RT на русском 05:23
Общество

СМИ нашли иностранца, из-за которого ФБК признали иноагентом

Издание нашло испанца, который помогал ФБК, однако тот не смог объяснить, почему он это делал.
BFM.ru 05:40
Экономика

Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей

Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Ведомости вчера в 16:16
Происшествия

Мэр Новосибирска сравнил смерть школьницы с ЧП городского масштаба

«Считаю и всем даю установку, что любая трагедия, связанная с ребёнком в Новосибирске, рассматривается как ЧП городского масштаба», — приводит его слова портал Om1.ru.
RT на русском 06:04
Шоу-бизнес

Алена Шишкова отреагировала на рождение сына у Тимати

16 октября у Тимати и Анастасии Решетовой родился сын. Радостную новость рэпер объявил, опубликовав снимок с новорожденным в инстаграме.
ОК! 04:57
Политика

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон сдался властям Бельгии

Интерфакс 05:57
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020»

На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.
Piter.tv 16 октября в 09:32
Общество

Суд лишил актрису Бочкареву водительских прав

РБК 06:02
Единоборства

Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес

Sport-place 03:55
Армия и оружие

Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru 16 октября в 08:04
Происшествия

На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку

Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина.
РБК 04:38
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Общество

Турчак предложил перевести жилые дома в России на «умный» учет

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил о необходимости внести в Жилищный кодекс поправки об обязательности оснащения многоквартирных домов системами «умного города».
РБК 04:50
Происшествия

В Челябинске учительница умерла во время школьного конкурса

В челябинской школе № 39 учительница начальных классов умерла во время конкурса чтецов, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета образования.
РИА Новости 04:21
Армия и оружие

Шойгу доложил о приоритетах и темпах военного строительства

Экономика сегодня 05:55
Шоу-бизнес

Саша Савельева продемонстрировала подтянутую фигуру после родов

В комментариях поклонники восхитились фигурой певицы и отметили, что она похожа на своего мужа, словно сестра.
Discover24 15 октября в 07:49
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Коммерсантъ вчера в 16:38
Авто

Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России

В российских дилерских центрах Mitsubishi покупатели "забирают" последние экземпляры легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero.
Новые автомобили вчера в 08:54
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Политика

Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
Шоу-бизнес

Лобода отметила день рождения с солистом Rammstein

Певица Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию со своего дня рождения, на которой сидит рядом с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, подогрев слухи об их романе.
Рамблер 06:22
Происшествия

Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга

В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Политика

Россия получила новые доказательства принадлежности арктического шельфа

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российское Минобороны получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана.
RT на русском 06:47
Политика

РПЦ разорвет отношения с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) намерена разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской (Греческой) православной церкви (ЭПЦ), которые признают неканоническую «новую церковь» Украины (Православная церковь Украины).
ФАН вчера в 11:01
Экономика

В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM вчера в 09:15
Политика

Саммит ЕС утвердил Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ

Саммит стран-участниц Европейского союза (ЕС) утвердил Кристин Лагард в качестве нового главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).
REGNUM 06:48
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