Общество
Вести.RuРоссияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
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Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).РБКвчера в 21:04
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Происшествия
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В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
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Выход в открытый космос впервые совершат две женщины-астронавта
Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершат в четверг или в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания.
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
Армия и оружие
Шойгу рассказал о поступлении новой техники в войска с начала года
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Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
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Происшествия
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«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Турция приостановит военную операцию в Сирии
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В свою очередь, прокуратура Новосибирской области даст оценку соблюдения законодательства об образовании и об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в школе.
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Финансы
Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
Происшествия
В «Матросской Тишине» вновь отравились наркотиками арестанты
Прокуратура Москвы организовала проверку по факту госпитализации арестантов из СИЗО-1 «Матросская Тишина».
Гаджеты
Samsung может выпустить смартфон с подэкранной камерой в 2020 году
Компания Samsung готовится выпустить в 2020 году смартфон с камерой, расположенной под дисплеем.
Футбол
Прогноз дня на 18 октября: Сегодня Семин перетерпит Шалимова
Перерыв в чемпионате России пришелся хозяевам поля очень кстати - команда и новый главный тренер получили дополнительное время на знакомство, но и "Локомотив" провел эти дни с пользой.
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем
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Происшествия
В школу в Дагестане ворвался мужчина с топором и в маске Джокера
Армия и оружие
Киев назвал причины срыва разведения войск в Донбассе
Возобновить разведение сил и средств в Донбассе мешают обстрелы на линии соприкосновения в районе Петровского и Золотого.
Хоккей
Зыков дисквалифицирован на 20 матчей НХЛ за употребление допинга
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Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.
Гаджеты
IPhone 11 взорвал продажи смартфонов Apple на 230% за месяц
Во время запуска линейки iPhone XS компания Apple смогла в сентябре 2018 года увеличить продажи только на 110%.
Происшествия
В Ленобласти начали судить банду лжеполицейских, похищавшую людей
По версии следствия, банда с февраля по август 2017 года на территории Ленобласти похищала людей, после чего вымогала деньги у них и их родных.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Общество
Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.
Общество
В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов
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Политика
Кремль прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Киева распустить самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Экономика
Росстат: реальные доходы россиян выросли
Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
Экономика
Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей
Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.