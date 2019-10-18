Общество

Вести.RuВести.RuРоссияне едят слишком много яиц

Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
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с чего всё началось

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).
РБКвчера в 21:04

Подробнее о событии

В Союзе птицеводов прокомментировали данные о потреблении яиц россиянами

РИА Новости05:04

Эксперт не согласилась с отчетом о чрезмерном потреблении яиц в РФ

РЕН ТВ03:54

Сбербанк: россияне едят слишком много яиц

Forbesвчера в 11:48

Россиян уличили в чрезмерном потреблении яиц

URA.Ruвчера в 23:36

Россиян уличили в чрезмерном потреблении яиц

Газета.Ruвчера в 22:00

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

РБКвчера в 21:04

Звездный диетолог объяснила любовь россиян к куриным яйцам

Народные новости03:23
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Происшествия

Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга

В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 16 октября в 12:34
Космос

Выход в открытый космос впервые совершат две женщины-астронавта

Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершат в четверг или в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания.
ТАСС 15 октября в 19:22
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Армия и оружие

Шойгу рассказал о поступлении новой техники в войска с начала года

Вооруженные силы России с начала года получили более 1,1 тысяч единиц современного вооружения, включая 16 самолетов, 35 вертолетов, 200 единиц бронетанковой техники, а также три новых и два отремонтированных корабля, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:24
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Армия и оружие

Турция приостановит военную операцию в Сирии

Интерфакс вчера в 13:53
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия

В Новосибирске проверят школу, где нашли мертвую девочку

В свою очередь, прокуратура Новосибирской области даст оценку соблюдения законодательства об образовании и об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в школе.
Российская газета вчера в 04:52
Армия и оружие

Появилось изображение российского САО «Мальва»

Военное обозрение вчера в 10:33
Финансы

Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
Ведомости 04:21
Происшествия

В «Матросской Тишине» вновь отравились наркотиками арестанты

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту госпитализации арестантов из СИЗО-1 «Матросская Тишина».
РБК 03:33
Гаджеты

Samsung может выпустить смартфон с подэкранной камерой в 2020 году

Компания Samsung готовится выпустить в 2020 году смартфон с камерой, расположенной под дисплеем.
News.ru вчера в 02:53
Футбол

Прогноз дня на 18 октября: Сегодня Семин перетерпит Шалимова

Перерыв в чемпионате России пришелся хозяевам поля очень кстати - команда и новый главный тренер получили дополнительное время на знакомство, но и "Локомотив" провел эти дни с пользой.
МК-Спорт 04:24
Единоборства

Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем

Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).
РИА Новости 02:42
Происшествия

В школу в Дагестане ворвался мужчина с топором и в маске Джокера

Ридус вчера в 12:29
Армия и оружие

Киев назвал причины срыва разведения войск в Донбассе

Возобновить разведение сил и средств в Донбассе мешают обстрелы на линии соприкосновения в районе Петровского и Золотого.
Lenta.ru 05:12
Хоккей

Зыков дисквалифицирован на 20 матчей НХЛ за употребление допинга

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков дисквалифицирован на матчей 20 по решению НХЛ.
Metaratings вчера в 14:30
Происшествия

На Урале простились с убитой из-за машины девушкой

Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.
Российская газета 03:32
Гаджеты

IPhone 11 взорвал продажи смартфонов Apple на 230% за месяц

Во время запуска линейки iPhone XS компания Apple смогла в сентябре 2018 года увеличить продажи только на 110%.
iXBT.com 01:53
Происшествия

В Ленобласти начали судить банду лжеполицейских, похищавшую людей

По версии следствия, банда с февраля по август 2017 года на территории Ленобласти похищала людей, после чего вымогала деньги у них и их родных.
78.ru 03:48
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ вчера в 17:00
Общество

Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Общество

В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов

Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
РБК вчера в 08:17
Политика

Кремль прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Киева распустить самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Вечерняя Москва 16 октября в 06:52
Экономика

Росстат: реальные доходы россиян выросли

Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
Вести.Ru вчера в 15:09
Происшествия

СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре

РИА Новости 04:59
Экономика

Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей

Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Ведомости вчера в 16:16
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