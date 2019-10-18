Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).

с чего всё началось

В Америке один человек съедает 240 яиц в год. По сравнению с Европой, где среднедушевое потребление составляет 210 яиц в год, в России потребляют на 33 % этого продукта больше. При этом, от Китая наша страна отстает на 7 %. Один житель КНР съедает 300 яиц в год.

Россияне едят слишком много яиц

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