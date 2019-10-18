Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).

с чего всё началось

Жители России съедают за год больше яиц, чем рекомендовано нормами потребления. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на отчет аналитиков Sberbank SIB. В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год.

Россияне едят слишком много яиц

Происшествия В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку "Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.

Происшествия Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.

Происшествия На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.

Наука Назван новый признак преждевременной смерти Ученые Гарвардской медицинской школы в США выяснили, что избыточная нейронная активность мозга, которая связана с деменцией и эпилепсией, играет роль в старении и способствует короткой продолжительности жизни человека.

Экономика Росстат: реальные доходы россиян выросли Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

Происшествия Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.

Политика Великобритания и ЕС договорились о Brexit Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Видео с Рианной в бикини набрало более 10 миллионов просмотров Певица опубликовала на своей странице в инстаграме видео, которое всего за десять часов собрало десять миллионов просмотров.

Музыка Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Политика Бывший спикер Рады Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского Ряд западных политиков давят на украинского президента Владимира Зеленского и навязывают ему свои условия по разрешению ситуации в Донбассе.

Экономика Чистая прибыль «Северстали» по МСФО за 9 месяцев снизилась на 5,4% Чистая прибыль "Северстали" по МСФО за 9 месяцев 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4% и составила 1,393 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Авто Lexus запатентовал новый товарный знак LX600 Компания Lexus подала заявку на регистрацию товарного знака «LX600» в патентное бюро США, которая намекает на будущее обновление линейки внедорожников марки.

Гаджеты Монстры AMD на подходе. Новые Ryzen Threadripper представят 5 ноября Как известно, процессоры Ryzen Threadripper третьего поколения дебютируют в ноябре — об этом ранее поведала сама AMD.

Армия и оружие National Interest назвал российское «оружие Судного дня» Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".

Культура Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.

Общество В Арктике нашли бочку с кофе 1902 года Путешественник-исследователь Леонид Круглов рассказал, что во время исследований в Арктике представители Русского географического общества обнаружили бочку с кофейными зернами, оставленную на базе американской экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году.

Экономика Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар Речь идет не об установлении минимальной оптовой или розничной цены, а об определении индикативной цены, которая может быть использована для определения мер господдержки в случае критического падения цен на сахар, объясняет Бодин.

Политика Лидеры стран ЕС призвали весь мир сотрудничать со следствием по MH17 Лидеры стран ЕС призвали в согласованном по итогам первого дня саммита в Брюсселе заявлении "все государства" к сотрудничеству со следствием по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины.

Общество Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.

Игры Obsidian раскрыла системные требования The Outer Worlds За неделю до релиза The Outer Worlds студия Obsidian всё же вспомнила о ПК-геймерах и раскрыла системные требования игры.

Армия и оружие По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.

Экономика Дискуссия о росте барьера для импорта машин откладывается Изначально идея дифференциации была направлена на то, чтобы концерны, взявшие на себя более высокие обязательства по специнвестконтрактам (СПИК), получили большие компенсации утильсбора.

Общество Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.