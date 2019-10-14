с чего всё началось

29 октября стало известно, что россияне ежегодно теряют чистыми 445 млрд рублей из-за продовольственного эмбарго, которое привело к росту цен на санкционные товары. Подешевели только помидоры, свинина и птица. Только выгода от этого составляет всего 75 млрд рублей в год.

Происшествия В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником В Улан-Удэ произошло ДТП с участием бронетранспортера и внедорожника.

Культура На ТНТ показали пародию на Соловьева Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.

Кино Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов» «HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Происшествия Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.

Армия и оружие На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух» Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".

Общество Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".

Политика Экс-премьер Франции заявил о бесполезности санкций против России Экс-премьер отметил, что ЕС не должен «принимать любое поведение России», однако попытки изоляции Москвы и санкции не улучшат ситуацию, пишет «РИА Новости».

Политика В конгрессе США одобрили введение санкций против Анкары Палата представителей конгресса США одобрила введение санкций против Анкары и её финансового сектора из-за военной операции на северо-востоке Сирии и покупки российских зенитных ракетных систем С-400.

Армия и оружие Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.

Энергетика Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.

Общество Названы российские регионы с самыми качественными дорогами Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.

Политика Путин 30 октября посетит Будапешт Президент России Владимир Путин 30 октября посетит Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Наука Бета-амилоиды из мозга людей с болезнью Альцгеймера оказались непохожи на лабораторный аналог Нити бета-амилоида из мозга пациентов с болезнью Альцгеймера оказались непохожи на нити, которые он образует в лабораторных условиях.

Общество Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.

Армия и оружие Трамп заявил о ликвидации преемника аль-Багдади Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели преемника ликвидированного лидера ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещённая на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Шоу-бизнес Из-за переживаний мать Анастасии Заворотнюк теряет слух Как сообщает издание «КП», на фоне переживаний за судьбу дочери у 76-летней женщины начал пропадать слух.