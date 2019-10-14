с чего всё началось

29 октября стало известно, что россияне ежегодно теряют чистыми 445 млрд рублей из-за продовольственного эмбарго, которое привело к росту цен на санкционные товары. Подешевели только помидоры, свинина и птица. Только выгода от этого составляет всего 75 млрд рублей в год.

Происшествия Опубликовано видео допроса убийцы шестилетнего мальчика в Нарьян-Маре Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео с задержанным за убийство шестилетнего ребенка в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) Денисом Поздеевым.

Игры PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в истории PS4 преодолела продажи оригинальной PlayStation, вышедшей в 1994 году и проданной тиражом 102,5 млн консолей, и Wii, появившейся на прилавках в 2006 году и сумевшей достичь результата 101,6 млн проданных приставок.

Политика Премьер Ирака согласился уйти в отставку Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился уйти в отставку, сообщает агентство FARS со ссылкой на президента страны Бархама Салеха.

Транспорт Опубликовано расписание поездов через Крымский мост В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".

Политика Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.

Политика Меркель и Зеленский обсудили разведение войск в Донбассе Стороны обсудили вопрос разведения сил в Донбассе, подготовку к саммиту «нормандской четверки» и вопрос сохранения транзита российского газа через Украину.

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

Авто «Автотор» начал собирать Kia Soul по полному циклу Калининградский завод «Автотор» перешёл от крупноузловой сборки «третьего» кроссовера Kia Soul к его производству по полному циклу CKD со сваркой и окраской кузовов.