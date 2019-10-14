Экономика

СаминвесторСаминвесторРоссияне ежегодно теряют 445 млрд рублей из-за контрсанкций

29 октября стало известно, что россияне ежегодно теряют чистыми 445 млрд рублей из-за продовольственного эмбарго, которое привело к росту цен на санкционные товары. Подешевели только помидоры, свинина и птица. Только выгода от этого составляет всего 75 млрд рублей в год.
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с чего всё началось
Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года, говорится в данных совместного исследования
 экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР.
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