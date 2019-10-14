с чего всё началось

29 октября стало известно, что россияне ежегодно теряют чистыми 445 млрд рублей из-за продовольственного эмбарго, которое привело к росту цен на санкционные товары. Подешевели только помидоры, свинина и птица. Только выгода от этого составляет всего 75 млрд рублей в год.

Политика Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.

Здоровье Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

Общество Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.

Армия и оружие Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади В интернете появились первые кадры операции, в результате которой, как утверждается, был уничтожен руководитель ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.

Экономика Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т» Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 30 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Экономика Госдолг Украины за месяц вырос на $1 млрд "В сентябре 2019 г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,02 млрд долларов США", - сообщило министерство.

Общество Налог для самозанятых введут еще в 19 регионах России Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.

Происшествия Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.

Общество Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.

Происшествия В Петербурге вспоминают жертв авиакатастрофы над Синаем Сегодня исполнилось четыре года со дня страшной трагедии, которая произошла в небе над Синайским полуостровом.

Политика Помпео заявил о «враждебности» Китая американским «ценностям» Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Коммунистическая партия Китая (КПК) проявляет «враждебность» по отношению к Соединённым Штатам и их «ценностям».

Происшествия СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".

Экономика Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России Объем рынка интернет-пиратства в России в 2019 году составил $63,5 млн, что на 27% ниже аналогичного показателя в прошлом году.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Авто Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора Стоит затратить несколько минут на прогрев, который весьма ощутимо продлит срок службы мотора.