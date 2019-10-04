Экономика

Retailer.ruRetailer.ruРоссияне ежегодно выбрасывают еды на 1,6 трлн рублей

Больше всего еды выбрасывают конечные потребители, за ними следуют торговые сети. Чаще всего (в 62% случаев) россияне выбрасывают продукты из зерна: хлеб и хлебобулочные изделия, макароны и муку. Около 15% выброшенной еды оказалось картофелем, 5% — молочными продуктами.
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с чего всё началось

Эксперты оценили стоимость выброшенных россиянами продуктов в ₽1,6 трлн

Стоимость выбрасываемой еды оценивается более чем в 1,6 трлн руб. Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности, указано в исследовании.
РБК04 октября в 00:00

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Стоимость выброшенных россиянами продуктов составила 1,6 трлн рублей

UfacityNews.ru04 октября в 15:05

Социологи подсчитали стоимость выброшенной россиянами еды

Комсомольская правда04 октября в 05:16

Россияне ежегодно выбрасывают тонны еды стоимостью более триллиона рублей

URA.Ru04 октября в 01:09

Россияне ежегодно выбрасывают продуктов на сумму 1,6 трлн рублей

News.ru04 октября в 02:42

Эксперты оценили стоимость ежегодно выбрасываемых россиянами продуктов в 1,6 трлн рублей

Коммерсантъ04 октября в 02:13

Эксперты назвали стоимость выбрасываемой россиянами еды

Rambler News Service04 октября в 05:10

Эксперты оценили стоимость выброшенных россиянами продуктов в ₽1,6 трлн

РБК04 октября в 00:00
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