Стоимость выбрасываемой еды оценивается более чем в 1,6 трлн руб. Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности, указано в исследовании.

с чего всё началось

Больше всего еды выбрасывают конечные потребители, за ними следуют торговые сети. Чаще всего (в 62% случаев) россияне выбрасывают продукты из зерна: хлеб и хлебобулочные изделия, макароны и муку. Около 15% выброшенной еды оказалось картофелем, 5% — молочными продуктами.

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