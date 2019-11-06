Что касается дополнительного дня отдыха, большинство опрошенных высказались за пятницу, четверть — за понедельник, а ещt 14% предпочли бы выходной в среду.

с чего всё началось

В исследовании поучаствовали 9,3 тысячи человек из более чем 50 регионов России. Так, 69% готовы работать по такому графику, если будет сохранен текущий уровень зарплат. При этом 19% респондентов согласны перейти на "четырехдневку" в любом случае.

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