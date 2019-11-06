В исследовании HeadHunter о перспективах появления в России четырехдневной рабочей недели приняли участие 9,3 тыс. человек из более чем 50 регионов. Большинство опрошенных заявили, что готовы к новому графику: 69% при условии сохранения нынешнего уровня зарплаты, 19% — «в любом случае».

с чего всё началось

40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее. Еще 30% ради еще одного выходного не против увеличить время своего пребывания в офисе или на предприятии в остальные дни. Мнение о том, на какой день должен приходиться дополнительный выходной, разошлись.

Политика Постпред США в ЕС назвал главное условие встречи Трампа с Зеленским Постоянный представитель Соединенных Штатов в Европейской союзе Гордон Сондланд назвал главное условие встречи президента Америки Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Наука Испанские археологи нашли ожерелье последних неандертальцев Фрагмент ожерелья выполнен из когтей орла одной из последних популяций неандертальцев, считают ученые.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Курском Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры–Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.

Происшествия Полиция задержала одного из сбежавших пациентов психбольницы в Чите Как сообщалось, в среду два пациента сбежали из краевой психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите, на их поиски по тревоге подняли личный состав полиции.

Общество Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.

Общество В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

Шоу-бизнес После расставания с Заворотнюк Сергей Жигунов избавился от дачи Соседи по даче запомнили Анастасию как милого человека с безупречным поведением: она всегда улыбалась, и никогда не хамила, об этом сообщает teleprogramma.pro После расставания с ней Жигунов поспешил избавиться от всего, что хоть как-то напоминает об экс-возлюбленной.

Политика Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.

Шоу-бизнес Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.

Общество В Росгвардии попросили разрешения сбивать дроны оружием Замглавы Росгвардии Олег Борукаев заявил, что ведомство просит разрешить им использовать оружие и боевую технику против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над охраняемыми объектами.

Общество Роскачество проверило ванильный зефир Роскачество не обнаружило небезопасного ванильного зефира на российском рынке, говорится в сообщении организации.

Гаджеты Энтузиаст нашёл способ бесплатно ускорить процессоры Ryzen 3000 на 100–200 МГц Как отмечается, 1usmus Ryzen Power Plan позволяет максимально раскрыть производительность процессоров AMD Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2. Особенно это показательно для тех CPU, где используется два или большее число чиплетов, например, Ryzen 9 3900X или Ryzen 9 3950X.

Общество МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МЧС и МВД Своим указом президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей более 10 генералов Следственного комитета РФ, МЧС и МВД, сообщает ТАСС.

Политика Зеленский назначил своим советником гражданина США Американский адвокат Эндрю Роман Мак стал внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.

Кино Студия Хидео Кодзимы займётся созданием фильмов Канал BBC One выпустил репортаж о финальных моментах производства Death Stranding, где Хидео Кодзима сделал громкое заявление — его студия Kojima Productions займётся фильмами.

Общество В Москве строят систему цифрового контроля над гражданами Через 10 лет, по планам мэрии, москвичи будут жить в "цифровом мегаполисе будущего", который во многом будет напоминать Синьцзян - уйгурский автономный район Китая, где развернута тотальная слежка за гражданами.

Наука Выявили связь между курением и шизофренией Британские генетики выявили связь между курением, шизофренией и депрессией.