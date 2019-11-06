В исследовании HeadHunter о перспективах появления в России четырехдневной рабочей недели приняли участие 9,3 тыс. человек из более чем 50 регионов. Большинство опрошенных заявили, что готовы к новому графику: 69% при условии сохранения нынешнего уровня зарплаты, 19% — «в любом случае».

с чего всё началось

В исследовании поучаствовали 9,3 тысячи человек из более чем 50 регионов России. Так, 69% готовы работать по такому графику, если будет сохранен текущий уровень зарплат. При этом 19% респондентов согласны перейти на "четырехдневку" в любом случае.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Происшествия В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.

Технологии «Microsoft» представляет обновленный логотип браузера Edge Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.

Автоспорт Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят в резкой форме раскритиковал решение стюардов применить в его отношении 5-секундный штраф после гонки Гран-при США, в результате россиянин откатился с 10-й на 12-ю позицию.

Происшествия Сбивший насмерть парня на трассе под Ростовом оказался полицейским 21-летнего Руслана Попова, возвращавшегося от друзей поздно вечером по автотрассе Батайск - Ростов, сбил сотрудник полиции МВД РВ «Азовский».

Футбол «Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит» «Лион» переиграл «Бенфику» в матче 4-го тура Лиги чемпионов (3:1). Победный гол забил Мемфис Депай.

Политика Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400 Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти не планируют приобретать в России систему ПВО С-400, потому что на эту покупку у них нет средств.

Общество Названы российские регионы с самой высокой аварийностью на дорогах Как сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование, проведенное экспертами Национального рейтингового агентства и РАНХиГС, набольшая аварийность на дорогах оказалась в Чечне и Ингушетии.

Происшествия Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.

Здоровье Из свердловского онкодиспансера уволились ведущие врачи В конце прошлой недели заявление об увольнении по собственному желанию написали три ключевых сотрудника больницы: заведующий центром амбулаторной химиотерапии Владислав Петкау, руководитель химиотерапевтической службы Наталья Страхова и заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Ирина Булавина.

Политика Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.

Экономика Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.

Спорт Звезда голландской гимнастики ван де Лер восемь лет снималась в порно Бывшая звезда спортивной гимнастики из Голландии рассказала о том, как восемь лет снималась в фильмах для взрослых.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Курском Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры - Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.

Армия и оружие Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Футбол Александр Бубнов: «В России Дзюба может делать все, что хочет, но в бундеслиге таких игроков хватает» В открытой игре «Лейпциг» имел бы преимущество при быстрых атаках за счет превосходства в скорости атакующих игроков над опытными, но не быстрыми центральными защитниками.

Происшествия Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.

Политика Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.

Технологии ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами ВТБ в рамках второго набора корпоративного акселератора для технологических компаний, организованного совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), приступает к реализации 12 пилотных проектов со стартапами.

Происшествия Суд арестовал двоих подозреваемых в убийстве мэра Киселевска Второй подозреваемый в убийстве бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева отправлен под стражу на 2 месяца.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Армия и оружие NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".

Гаджеты Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch Сегодня состоялось мероприятие Xiaomi, на котором представлен новый телевизор компании и флагманский Xiaomi Mi CC9 Pro.

Космос «Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.

Общество Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания» Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.