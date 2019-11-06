Общество
Газета.RuРоссияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ
В исследовании поучаствовали 9,3 тысячи человек из более чем 50 регионов России. Так, 69% готовы работать по такому графику, если будет сохранен текущий уровень зарплат. При этом 19% респондентов согласны перейти на "четырехдневку" в любом случае.
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с чего всё началось
В исследовании HeadHunter о перспективах появления в России четырехдневной рабочей недели приняли участие 9,3 тыс. человек из более чем 50 регионов. Большинство опрошенных заявили, что готовы к новому графику: 69% при условии сохранения нынешнего уровня зарплаты, 19% — «в любом случае».Известиявчера в 16:01
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