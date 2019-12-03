Россияне планируют потратить на новогодние подарки на себя самих почти вдвое больше, чем для своих возлюбленных: на себя граждане готовы потратить более 10 тысяч рублей, а на своих любимых - 5,9 тысячи, говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Россияне готовятся к праздникам на распродажах Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen. Теперь потребители могут себе позволить лишние траты.

Россияне готовятся к праздникам на распродажах

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