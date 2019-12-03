Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне готовятся к праздникам на распродажах

Россияне готовятся к праздникам на распродажах Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen. Теперь потребители могут себе позволить лишние траты.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Эксперты узнали, сколько россияне готовы тратить на новогодние подарки

Россияне планируют потратить на новогодние подарки на себя самих почти вдвое больше, чем для своих возлюбленных: на себя граждане готовы потратить более 10 тысяч рублей, а на своих любимых - 5,9 тысячи, говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости18:32

Подробнее о событии

Россияне готовятся к праздникам на распродажах

Коммерсантъ18:09

Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

РБК21:18

Названа сумма, которую россияне готовы потратить на новогодние подарки

Московский Комсомолец19:15

Россияне рассказали, кому хотят подарить самый дорогой новогодний подарок

Life.ru19:00

Стало известно, сколько россияне потратят на новогодний стол

Москва 2419:20

Самый важный человек: россияне потратят на новогодний подарок себе вдвое больше, чем на любимых

ТК Звезда19:01

Стало известно, сколько россияне хотят потратить на новогодний стол

Аргументы и Факты19:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:31, Ашберн
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК 30 ноября в 10:02
Музыка

Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Говорит Москва вчера в 04:27
Здоровье

Медучреждения Сахалина поборются за статус «Доступной поликлиники»

Благодаря мониторингу, статус «Доступная поликлиника» появился у центральных районных больниц Ноглик, Тымовского и Александровска-Сахалинского, а также поликлиники №4 Южно-Сахалинска.
Deita.ru 21:48
Политика

Украина решила сменить руководство «Нафтогаза»

Украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство приняло решение сменить руководство стратегических энергетических предприятий страны, включая газовую компанию «Нафтогаз».
Капитал страны 09:27
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Известия 07:21
Политика

ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Интерфакс 18:38
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 14:10
Происшествия

В Санкт-Петербурге загорелся ангар

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 19:57
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска ушли все врачи

В больнице остался только средний медицинский персонал. Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи.
Piter.tv вчера в 10:26
Авто

Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря

Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
iReactor 30 ноября в 01:52
Армия и оружие

«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии

Популярная механика 03:55
Политика

Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом

Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
РИА Новости 13:53
Кино

Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»

iReactor 30 ноября в 14:43
Происшествия

В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами

Автобус, перевозивший пассажиров, опрокинулся на трассе в Казахстане. ДТП произошло во вторник утром на автодороге Кызылорда - Кумколь.
Российская газета 21:14
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru 10:49
Политика

В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам

Во время общения с Песковым журналисты задали ему вопрос, стоит ли тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки».
РБК 05:49
Происшествия

Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Газета.Ru 14:06
Происшествия

СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 16:19
Экономика

«Фридом Финанс» стал претендентом на акции Санкт-петербургской биржи

Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России, предварительно договорилась о выкупе 65% своей допэмиссии с крупным небанковским брокером из числа топ-10 брокеров по активам, рассказали РБК два человека, знакомых с ходом переговоров.
РБК 22:00
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости 03:20
Общество

National Interest перечислил самое странное оружие СССР

Журнал «The National Interest» рассказал о необычных советских образцах огнестрельного оружия, которые так и не были приняты на вооружение.
Военное дело вчера в 04:25
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости 12:38
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Гаджеты

Пятилетний смартфон Honor неожиданно получил обновление ПО

Как сообщается, Honor Play 4X, который дебютировал пять лет назад, на днях получил обновление.
iXBT.com 06:50
Происшествия

На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар

Российская газета 21:43
Происшествия

Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены

Ранее сообщалось, что в числе погибших - живший в Чите водитель автобуса.
ТАСС 19:15
Шоу-бизнес

Впервые дочь Юлии Началовой отпраздновала свой день рождения без мамы

Накануне Вера Алдонина отмечала свой день рождения – 13-летие. Для неё это был первый день рождения, который она провела без своей мамы.
Bimru.ru 10:04
Общество

Убийцей ребенка в центре Киева назвали обладателя ордена «За мужество»

Подозреваемым в убийстве трехлетнего сына украинского бизнесмена и депутата Вячеслава Соболева в Киеве оказался Андрей Лаврега, имеющий псевдоним Александр Яровой.
Lenta.ru 22:00
Наука

Ученые не нашли следов массовых смертей в период Юстиниановой чумы

Исследователи не нашли свидетельств массовой гибели людей во время Юстиниановой чумы, которая в начале средних веков бушевала в Средиземноморье, некоторых регионах Европы и Ближнего Востока.
N+1 16:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное