Экономика

Русская ПланетаРусская ПланетаРоссияне из-за экономии перешли на дешевые продукты

Например, на низкий ценовой сегмент макаронных изделий приходилось 18,7% спроса, то в апреле–мае он вырос до 22,8%. Доля продаж дешевого майонеза выросла с 7,3 до 9,5% в тот же период времени. О влиянии пандемии на доходы сообщили 24% опрошенных россиян, пишет «Коммерсант».
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с чего всё началось

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
Коммерсантъ15 июня в 18:30

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Исследование: россияне стали отдавать предпочтение товарам низкого ценового сегмента

ТАССвчера в 03:19

Аналитики выяснили, что россияне стали экономить на еде из-за пандемии

Интерфаксвчера в 03:28

Аналитики зафиксировали рост спроса на дешевые продукты

РБКвчера в 03:11

Перешли на простую и незамысловатую еду. Отчего россияне так полюбили дешевые продукты?

Телеканал 360°вчера в 10:57

Падение доходов россиян заставило их внимательнее относиться к ценам

Эхо Москвы15 июня в 22:04

Россияне отказываются от дорогих и качественных продуктов

URA.Ru15 июня в 21:57

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Коммерсантъ15 июня в 18:30
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Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

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Экономика

С 19 июня изменится расчет больничных и пособий

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Экс-мэр тверского города Кимры осуждён на 10 лет колонии

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Общество

Число жертв коронавируса в США превысило потери в Первой мировой войне

Количество умерших от коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах 16 июня превысило боевые потери страны в Первой мировой войне, в которую США вступили в 1917 году.
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Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
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Интерфакс 15 июня в 22:57
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Финансы

Курс рубля к доллару обновил минимум июня

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Вести.Ru 15 июня в 03:55
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Общество

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Газета.Ru вчера в 12:43
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Общество

С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии

Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте.
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
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Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
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Происшествия

После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело

В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
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Мосгорсуд пересмотрит приговор Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд заново рассмотрит приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому, сообщает "Интерфакс".
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На сайте Минобороны России появился мультимедийный раздел о Парадах Победы.
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В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию

Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
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