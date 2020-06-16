Экономика
Русская ПланетаРоссияне из-за экономии перешли на дешевые продукты
Например, на низкий ценовой сегмент макаронных изделий приходилось 18,7% спроса, то в апреле–мае он вырос до 22,8%. Доля продаж дешевого майонеза выросла с 7,3 до 9,5% в тот же период времени. О влиянии пандемии на доходы сообщили 24% опрошенных россиян, пишет «Коммерсант».
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с чего всё началось
В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.Коммерсантъ15 июня в 18:30
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Перешли на простую и незамысловатую еду. Отчего россияне так полюбили дешевые продукты?
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