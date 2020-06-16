Экономика

Urbc.RuUrbc.RuДоля дешевых продуктов питания в российских магазинах выросла до 17,7%

Доля дешевых продуктов питания в российских магазинах по итогам мая 2020 года возросла до 17,7%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследования фирмы Nielsen.
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с чего всё началось

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
Коммерсантъ15 июня в 18:30

Подробнее о событии

Перешли на простую и незамысловатую еду. Отчего россияне так полюбили дешевые продукты?

Телеканал 360°16 июня в 10:57

Россияне отказываются от дорогих и качественных продуктов

URA.Ru15 июня в 21:57

Аналитики зафиксировали рост спроса на дешевые продукты

РБК16 июня в 03:11

Исследование: россияне стали отдавать предпочтение товарам низкого ценового сегмента

ТАСС16 июня в 03:19

Падение доходов россиян заставило их внимательнее относиться к ценам

Эхо Москвы15 июня в 22:04

Аналитики выяснили, что россияне стали экономить на еде из-за пандемии

Интерфакс16 июня в 03:28

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Коммерсантъ15 июня в 18:30
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Происшествия

В Крыму за сутки умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, скончались за прошедшие сутки в Крыму, общее число смертей выросло до 20, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.
РИА Новости 03:33
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Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в России

Дневная температура в центре Европейской части России снизится на10 градусов по сравнению с показателями в середине текущей недели, а Урал и некоторые регионы Сибири ожидают холодные аномалии.
Известия 00:40
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Происшествия

Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции

Lenta.ru вчера в 12:37
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Общество

В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек

Матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку, должны получать дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации в семьях во время эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 00:25
5,2K
Происшествия

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
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Общество

Все в чёрный, они в радужный: CD Projekt RED перекрасила свою аватарку

Польская студия CD Projekt RED обновила оформление своей страницы в соцсетях.
Игромания.ру вчера в 10:53
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Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
2,4K
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
5
Армия и оружие

Ущерб от коррупции в военных структурах превысил 10,5 миллиарда рублей

Число коррупционных преступлений в военных структурах России в 2019 году возросло на 11,3%, ущерб по ним превысил 10,5 миллиарда рублей, сообщается в докладе генпрокурора РФ Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 02:56
Авто

Эксперт назвал опасные способы сэкономить на автомобиле

На чем не стоит экономить при эксплуатации автомобиля рассказал в четверг, 18 июня, в интервью агентству «РИА Новости» эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.
Известия 01:25
3
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости вчера в 10:47
3,8K
Общество

Предложение сократить новогодние каникулы не поддержали в Кремле

Ранее «Солидарность» рассказала о предложении сенатора Андрея Кутепова сократить новогодние каникулы в 2021 году до трех дней.
Солидарность вчера в 10:11
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 16 июня в 06:40
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Общество

В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 7 790 новых случаев COVID-19, общее число заболевших – 561 091, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:36
Общество

Назарбаев заразился коронавирусом

Нур-Султан, 18 июня 2020, 10:37 — REGNUM Тест на коронавирус первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева показал положительный результат, сообщили 18 июня в пресс-службе бывшего главы государства.
REGNUM 03:37
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Происшествия

Во Владимире ФСБ задержало начальника юридического института ФСИН

Как сообщает 18 июня Управление ФСБ России по Владимирской области, начальник Владимирского юридического института ФСИН России генерал-майор Сергей Бабурин был задержан в связи с систематическим превышением должностных полномочий.
Провинция.ру 03:31
Общество

Карантин для приезжающих в Краснодарский край отменят с 21 июня

С 21 июня в Краснодарском крае для приезжающих туристов отменят обязательный двухнедельный карантин в обсерваторе, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в эфире "России 1".
Ведомости 16 июня в 16:49
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Экономика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 16 июня в 03:07
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Общество

В Минтруде рассказали об основаниях для сокращения размера больничного

По информации ведомства, основаниями для снижения размеров больничного могут послужить: нарушения без уважительных причин режима, предписанного лечащим врачом, неявки без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы, наступление травмы или заболевания вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения.
Известия 01:14
1
Происшествия

В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек

В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
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Здоровье

Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу

Ученые поставили под сомнение возможность появления иммунитета к коронавирусу, поскольку антитела к нему являются неустойчивыми.
РИА Новости 03:14
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Политика

Трамп назвал Болтона «злобным дураком» на фоне выхода его мемуаров

Президент США Дональд Трамп в преддверии публикации книги своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона с критикой в адрес президента назвал его "злобным дураком, который хотел только воевать".
РИА Новости 02:16
Фигурное катание

Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге.
Профиль 16 июня в 13:16
5
Общество

9 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Братске за сутки

За прошедшие сутки в Братске выявили 9 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Иркутск Сегодня 03:12
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Наука

Новосибирский СКИФ потребует более 400 сотрудников

Как писали Sibnovosti.ru, СКИФ будет построен в наукограде Кольцово. В марте этого года на площадке начались проектно-изыскательские работы.
Sibnovosti.ru 03:34
Общество

В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году

Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру транспорта Евгению Дитриху снизить транспортный налог для регионов, в которых объявляли режим повышенной готовности, на 25% в 2020 году.
РБК 02:07
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Происшествия

В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит»

В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит».
BFM.ru вчера в 11:46
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Кино

«Союзмультфильм» представил трех новых персонажей «Ну, погоди!»

РБК 03:18
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Здоровье

Двухлетний ребенок умер в Москве от болезни, вызванной коронавирусом

Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 — болезнь, поражающая детей — вызвала смерть двухлетнего ребёнка в Москве.
Доктор вчера в 09:09
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Политика

МИД Китая ответил на решение США о санкциях из-за уйгуров

Принятие Соединенными Штатами закона о введении санкций в отношении китайских граждан и организаций за нарушения прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе страны противоречит нормам международного права и означает грубое вмешательство во внутренние дела страны.
РБК 00:39
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