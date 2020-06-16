В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.

с чего всё началось

Доля дешевых продуктов питания в российских магазинах по итогам мая 2020 года возросла до 17,7%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследования фирмы Nielsen.

Доля дешевых продуктов питания в российских магазинах выросла до 17,7%

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