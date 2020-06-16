В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.

с чего всё началось

Например, на низкий ценовой сегмент макаронных изделий приходилось 18,7% спроса, то в апреле–мае он вырос до 22,8%. Доля продаж дешевого майонеза выросла с 7,3 до 9,5% в тот же период времени. О влиянии пандемии на доходы сообщили 24% опрошенных россиян, пишет «Коммерсант».

Общество В России предложили сократить новогодние каникулы Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции. 5,4K

Общество Власти Татарстана отменили обсервацию для прибывающих из-за границы Прибывающие из-за границы в Татарстан, начиная с 18 июня, больше не обязаны находится в обсервации, но должны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции. 4

Общество Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 368

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 102

Общество Въезд на Кубань с 21 июня станет проще Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня. 737

Общество 43 человека заразились коронавирусом в Карелии за сутки 43 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии: в Петрозаводске — 13 человек, в Костомукше — 1 человек, в поселке Муезерский — 2 человека, в Сортавальском районе (поселок Хелюля) — 1 человек, в Олонецком районе — 12 человек (Олонец, деревни Верховье и Тулокса), в Суоярви — 1 человек. 11

Экономика В правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых В правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей. 3,2K

Общество В Кузбассе за сутки выявили 58 случаев коронавируса Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 58 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 329

Шоу-бизнес Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей. 6

Экономика В малом бизнесе занято около 12% населения Поволжья Нижний Новгород, 17 июня 2020, 20:20 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание с представителями регионов округа, посвященное проблемам малого и среднего бизнеса.

Общество В Минтруде разъяснили, когда могут сократить размер больничного По общим правилам пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и страхового стажа застрахованного.

Здоровье Еще 72 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае Скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом: 22 человека скончались от COVID-19 и от осложнений инфекции, 17 – по иным причинам смерти, 2 случая — на экспертизе. 330

Футбол Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд.

Шоу-бизнес Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды. 4

Общество Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса». 220

Футбол Неймар — о возобновлении ЛЧ: «Моя любовь вернулась» Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на новость о решении УЕФА провести «Финал восьми» Лиги чемпионов в Лиссабоне.

Спорт В Steam начался Летний фестиваль игр с бесплатными демоверсиями На цифровой площадке Steam начался новый игровой фестиваль, в ходе которого пользователи могут сыграть в бесплатные демоверсии множества проектов, вышедших лишь недавно или только готовящихся к своему релизу. 2