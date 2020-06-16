В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.

с чего всё началось

Из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией коронавируса, жители России стали покупать более дешевые продукты питания. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Nielsen. В мае 2020 года доля низкого ценового сегмента покупки продуктов выросла с 16,9% до 17,7%.

Происшествия Главред «Дождя» объяснил проведение опроса журналиста полицейскими Сотрудники полиции ночью взяли показания у корреспондента телеканала "Дождь" Антона Баева в машине рядом с редакцией, причиной стал материал о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию, правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства, сообщил РИА Новости главный редактор вещателя Тихон Дзядко. 615

Общество У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции. 484

Общество Дерматолог Татьяна Житкова попала в список врачей, умерших в период пандемии Челнинский медик скончалась в инфекционной больнице Врач-дерматолог Татьяна Житкова, умершая 8 июня в инфекционной больнице Набережных Челнов, включена в список медицинских работников, которые скончались во время пандемии коронавируса.

Общество Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. 1,7K

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 599

Здоровье Онколог назвал пять симптомов рака кишечника Неслучайно опухоли в тонкой кишке обнаруживаются чаще всего уже во время операции, объяснил врач-онколог и хирург Иван Карасев. 2

Экономика Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год. 4K

Политика Верховная рада отклонила программу деятельности кабмина Украины Верховная рада Украины в четверг, 18 июня, отказалась утвердить программу деятельности кабмина во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Происшествия В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону. 17

Хоккей «Готов к плей-офф». Клим Костин отрабатывает хоккейные драки Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Клим Костин провёл боксёрскую тренировку, о чём сообщил в своём аккаунте в «Инстаграме».

Авто Представлен обновленный Mercedes-AMG E 63 Mercedes-AMG показал обновленный «заряженный» E 63 в кузове седан и универсал.

Авто Volkswagen ID.4 и Arteon-универсал рассекретили в Сети В Сети рассекретили внешность серийных версий кроссоверов Volkswagen ID.4 X и ID.4 Crozz, а также лифтбека и универсала Volkswagen CC в версии R-Line.

Происшествия В Ивановской области обрушился переход между зданиями предприятия Один человек пострадал, местонахождение второго устанавливается после обрушения реконструируемого перехода на хлопчато-бумажном комбинате в Тейково Ивановской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Путешествия Из Петербурга запустят новый турмаршрут в Карелию и Финляндию Власти Карелии объявили о запуске четырех новых туристических маршрутов под брендом «Одна Карелия — две страны».

Здоровье ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом. 941