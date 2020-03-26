Коронавирус
Evo-rus.comРоссияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам
Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Читать в источнике
Оценить522
с чего всё началось
Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).РБКвчера в 23:02
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: россияне отказываются платить по кредитам из-за пандемии коронавируса
Московский Комсомолец03:15
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Общество
Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение
С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Происшествия
В Кирове выписали первых пациентов, вылечившихся от коронавируса
Пациентов, у которых первыми в Кировской области был подтвержден коронавирус после их возвращения из поездки в Германию, выписали из инфекционной больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Певца Льва Лещенко перевели в реанимацию в Коммунарке
Медики приняли решение перевести российского певца Льва Лещенко в реанимацию для перестраховки.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Общество
В ВОЗ оценили меры России против коронавируса
«Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — цитирует ее ТАСС.
Экономика
Проценты по вкладам обложат подоходным налогом
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Политика
Путин допустил победу над коронавирусом за три месяца
Президент России Владимир Путин назвал срок победы над коронавирусом.
Армия и оружие
Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan
Средние танки «Kaplan» серийного производства начали поступать в Вооруженные силы Турции. Информацию передает портал «Janes.com».
Общество
Кремль: нерабочая неделя не приведет к сокращению выходных в праздники
Введение нерабочей недели в России из-за распространения коронавируса COVID-19 не приведет к сокращению выходных дней в праздники, например в майские, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Здоровье
В Саратовской области будет развернуто 1,2 тысячи инфекционных коек
В Саратовской области будет развернуто 1220 инфекционных коек: в пяти учреждениях Саратова, в одной балашовской больнице и одной балаковской.
Политика
Профсоюзы проследят за оплатой работникам недели, объявленной выходной
Федерация независимых профсоюзов проконтролирует, чтобы работодатели оплатили своим сотрудникам следующую неделю, объявленной президентом Владимиром Путины нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса.
Хоккей
Российский хоккеист Дьяков дисквалифицирован за кокаин
Бывший защитник клуба КХЛ "Адмирал" Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление кокаина.
Финансы
Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля
По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%.
Экономика
Уральские строители назвали условия для работы в период пандемии
Екатеринбургские строители подготовили пакет предложений, которые касаются поддержки отрасли в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Более 140 млрд рублей выделят на выплаты для поддержки семей с детьми
Государство выделит на выплаты для поддержки семей с детьми почти 140 млрд рублей.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Общество
Власти ОАЭ разрешили авиакомпаниям вывезти россиян
«Российские авиакомпании не могли приземлиться в ОАЭ из-за отсутствия соответствующих разрешений, но теперь этот вопрос уже решен, разрешения выпущены, и мы ожидаем прибытия самолетов российских авиакомпаний для вывоза туристов в ближайшее время», – пояснил представитель властей ОАЭ, передает РИА «Новости».
Общество
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса
В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Политика
Минздрав Украины опасается катастрофического числа жертв коронавируса
Киев, 26 марта 2020, 09:59 — REGNUM Система здравоохранения Украины не готова к массовому лечению людей, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец 25 марта в своём видеообращении.
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Общество
В.Путин обещал выходные с 28 марта, а в Указе написали с 30
Опубликован Указ Президента РФ об объявлении выходных дней. Согласно документу с 30 по 3 апреля объявляются выходными.
Футбол
Тихонов: «Зенит» — команда номер один, и они к чемпионству готовы
По мнению Тихонова, петербургский «Зенит» сможет сохранить лидерство в турнирной таблице.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
Общество
В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты
В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Политика
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.