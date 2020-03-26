Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comРоссияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам

Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Читать в источнике
Комментировать524
с чего всё началось

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
РБКвчера в 23:02

Подробнее о событии

СМИ: россияне отказываются платить по кредитам из-за пандемии коронавируса

Московский Комсомолец03:15

Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

Вести.Ru03:02

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:56

Банки пожаловались на отказы платить по долгам из-за коронавируса

Газета.Ru01:48

Россияне перестали платить по кредитам из-за пандемии коронавируса

URA.Ru01:30

РБК: россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

РИА Новости02:10

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

РБКвчера в 23:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Общество

Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Вести.Ru 01:47
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Происшествия

В Кирове выписали первых пациентов, вылечившихся от коронавируса

Пациентов, у которых первыми в Кировской области был подтвержден коронавирус после их возвращения из поездки в Германию, выписали из инфекционной больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 07:39
Общество

Певца Льва Лещенко перевели в реанимацию в Коммунарке

Медики приняли решение перевести российского певца Льва Лещенко в реанимацию для перестраховки.
iReactor вчера в 15:02
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Общество

В ВОЗ оценили меры России против коронавируса

«Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — цитирует ее ТАСС.
Известия 07:00
Экономика

Проценты по вкладам обложат подоходным налогом

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
ИА БанкИнформСервис вчера в 09:59
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Политика

Путин допустил победу над коронавирусом за три месяца

Президент России Владимир Путин назвал срок победы над коронавирусом.
Lenta.ru 07:13
Армия и оружие

Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan

Средние танки «Kaplan» серийного производства начали поступать в Вооруженные силы Турции. Информацию передает портал «Janes.com».
Военное дело 00:40
Общество

Кремль: нерабочая неделя не приведет к сокращению выходных в праздники

Введение нерабочей недели в России из-за распространения коронавируса COVID-19 не приведет к сокращению выходных дней в праздники, например в майские, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:07
Здоровье

В Саратовской области будет развернуто 1,2 тысячи инфекционных коек

В Саратовской области будет развернуто 1220 инфекционных коек: в пяти учреждениях Саратова, в одной балашовской больнице и одной балаковской.
FreeNews-Volga 02:43
Политика

Профсоюзы проследят за оплатой работникам недели, объявленной выходной

Федерация независимых профсоюзов проконтролирует, чтобы работодатели оплатили своим сотрудникам следующую неделю, объявленной президентом Владимиром Путины нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 11:09
Хоккей

Российский хоккеист Дьяков дисквалифицирован за кокаин

Бывший защитник клуба КХЛ "Адмирал" Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление кокаина.
Газета.Ru вчера в 16:23
Финансы

Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля

По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%.
РБК 06:35
Экономика

Уральские строители назвали условия для работы в период пандемии

Екатеринбургские строители подготовили пакет предложений, которые касаются поддержки отрасли в условиях пандемии коронавируса.
РБК Екатеринбург 04:41
Общество

Более 140 млрд рублей выделят на выплаты для поддержки семей с детьми

Государство выделит на выплаты для поддержки семей с детьми почти 140 млрд рублей.
Известия 05:25
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Коммерсантъ вчера в 04:15
Армия и оружие

В Литве у 20 военных батальона НАТО выявили коронавирус

РБК 05:16
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today 24 марта в 22:59
Общество

Власти ОАЭ разрешили авиакомпаниям вывезти россиян

«Российские авиакомпании не могли приземлиться в ОАЭ из-за отсутствия соответствующих разрешений, но теперь этот вопрос уже решен, разрешения выпущены, и мы ожидаем прибытия самолетов российских авиакомпаний для вывоза туристов в ближайшее время», – пояснил представитель властей ОАЭ, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 06:25
Общество

Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:28
Политика

Минздрав Украины опасается катастрофического числа жертв коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 09:59 — REGNUM Система здравоохранения Украины не готова к массовому лечению людей, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец 25 марта в своём видеообращении.
REGNUM 02:59
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Evo-rus.com 04:10
Общество

В.Путин обещал выходные с 28 марта, а в Указе написали с 30

Опубликован Указ Президента РФ об объявлении выходных дней. Согласно документу с 30 по 3 апреля объявляются выходными.
Новое дело 04:01
Футбол

Тихонов: «Зенит» — команда номер один, и они к чемпионству готовы

По мнению Тихонова, петербургский «Зенит» сможет сохранить лидерство в турнирной таблице.
Нева Спорт 07:39
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
РБК 07:18
Общество

В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты

В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Регион 64 07:13
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное