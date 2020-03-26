Коронавирус
Вести.RuРоссияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса
По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).РБКвчера в 23:02
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СМИ: россияне отказываются платить по кредитам из-за пандемии коронавируса
Московский Комсомолец03:15
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Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Футбол
Педро подтвердил, что покинет «Челси» летом
Вингер «Челси» Педро Родригес подтвердил, что покинет лондонский клуб по окончании срока действия контракта — соглашение между сторонами истекает 30 июня 2020 года.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Здоровье
Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Спорт
«Рубин» изменил логотип из-за коронавируса
«Рубин» изменил логотип, чтобы обратить внимание на проблему распространения коронавируса.
Общество
СК создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе
Следственный комитет создал рабочую группу для выявления в интернете фейков о ситуации с коронавирусом в России, сообщила журналистам в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Музыка
Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big
Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
Общество
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
Президент подчеркнул, что длинные выходные предоставляются для того, чтобы снизить скорость распространения болезни.
Происшествия
Жительницу Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе
Жительнице города Озерска Челябинской области назначили административный штраф за фейк о коронавирусе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Политика
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство РФ вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя "редкое легкомыслие", откажется соблюдать правила карантина и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Происшествия
На Кубани проходят лечение восемь пациентов с коронавирусом
Пациенты посещали Испанию, Голландию, Францию и ОАЭ. В результате диагноз "коронавирус" подтвердился в регионе у девяти человек.
Общество
Оперштаб подтвердил смерть двух человек в России из-за коронавируса
Как сообщает оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом, два человека скончались в Москве.
Общество
В.Путин обещал выходные с 28 марта, а в Указе написали с 30
Опубликован Указ Президента РФ об объявлении выходных дней. Согласно документу с 30 по 3 апреля объявляются выходными.
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Общество
Срочно. Пожилых жителей региона отправляют на самоизоляцию с 26 марта
Власти рекомендовали соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля гражданам в возрасте 65 лет и старше.
Происшествия
На электроподстанции на севере Москвы произошел взрыв
В Москве произошел взрыв на электроподстанции на Хорошевском шоссе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Общество
Студентов российских вузов отправляют на каникулы
С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы.
Автоспорт
Флавио Бриаторе: С Райкконеном Ferrari стояла на месте
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
Авто
Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей
Специалистами составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей. Об это сообщает ИА Evo-rus.com.
Финансы
Минфину поручили проработать все соглашения о двойном налогооблажении
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину в течение месяца проработать все соглашения о двойном налогообложении.
Происшествия
В Петербурге за день не выявлено новых пациентов с коронавирусом
Минувшие сутки в Северной столице прошли без появления новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает городской Оперштаб.
Наука
Размножение коронавируса остановили альфа-кетоамиды
Ученые модернизировали препарат на основе альфа-кетоамидов, теперь он замедляет размножение вируса SARS-CoV-2.
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