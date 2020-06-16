Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.

с чего всё началось

Исследование показало, что 24% россиян связывают увеличение спроса на дешёвые продукты с пандемией коронавируса, ограничения из-за которой повлияли на доходы. Повышение цен заметили 66% потребителей, а 30% стали отдавать предпочтение товарам со скидкой.

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