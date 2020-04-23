Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСобираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
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с чего всё началось

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
РБК04:12

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Россияне из-за самоизоляции стали меньше платить за услуги ЖКХ

Lenta.ru07:44

Минстрой: собираемость платежей за услуги ЖКХ упала до 50%

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На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

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Глава Минстроя допустил исключение части услуг из платежек ЖКХ

РИА Новости06:33

Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%

Российская газета05:15

Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Интерфакс05:48

Минстрой: собираемость платежей за ЖКХ при самоизоляции упала до 50%

Дождь06:01
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Общество

Цифровые пропуска в Тульской области: региону дали доступ в приложении

Цифровые пропуска в Тульской области: региону дали доступ в приложении Программа работает только в тех регионах, где приняты меры по ограничению передвижения.
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Общество

Китайский Харбин закрыл въезд в город из-за коронавируса

Китайский город Харбин закрыл въезд для жителей других городов и для автомобилей, зарегистрированных не в Харбине.
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Политика

Симоньян предрекла возвращение Одессы в состав России

ФАН связался с Маргаритой Симоновной и обсудил возможность возвращения Одессы как минимум в русское смысловое пространство, а как максимум — в состав России.
ФАН вчера в 11:32
Политика

В Кремле не поверили в утаивание Китаем данных о коронавирусе

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Китай в сокрытии данных о реальной опасности коронавируса в первые недели вспышки.
News.ru 06:15
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Футбол

В УЕФА рекомендовали доиграть национальные чемпионаты

УЕФА рекомендовал всем футбольным ассоциациям довести до конца розыгрыши высших дивизионов национальных чемпионатов и кубков.
Наша версия вчера в 03:14
Происшествия

Россиянин задушил и замуровал коллегу в подвале хлебозавода

В причастности к убийству заподозрен коллега погибшей. По версии следствия, 4 апреля он задушил потерпевшую в подвале и спрятал там тело.
Lenta.ru 08:32
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Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве

Коммерсантъ 05:59
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
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Общество

В Челябинской области могут ввести цифровые пропуска

Как сообщает Телеграм-канал Е-область, информационный электронный пропуск будет представлять собой пин-код из одиннадцати цифр и выдаваться бесплатно.
Миасский рабочий 02:30
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Общество

Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых в России на карантин

Из рекомендаций следует, что дома престарелых, психоневрологические и других интернаты должны быть закрыты на полный карантин вместе с сотрудниками.
REGNUM 08:24
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Политика

Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза.
Lenta.ru 06:39
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Культура

Колян Наумов в новом сезоне «Реальных пацанов» станет бойцом MMA

В новом сезоне «Реальных пацанов» Колян, за судьбой которого зрители наблюдают уже десять лет, станет звездой MMA.
Вечерний курьер вчера в 16:11
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Биатлон

СБР принял решение о созыве внеочередной конференции

Драчеву в свою очередь вскоре могут объявить вотум недоверия - СБР созывает внеочередную конференцию.
Газета.Ru 05:40
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной

Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
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Общество

В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, погибли 555 человек, 4891 выздоровел.
РИА Новости 07:10
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Политика

Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
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Общество

В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу

Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
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Политика

Песков прокомментировал ситуацию с блокировкой Telegram

Ранее члены фракции "Справедливая Россия" направили в правительство и Минкомсвязи проект закона, который призван снять блокировку с тех интернет-ресурсов, включая Telegram, которые служат источниками распространения важной официальной информации во время ЧС и режима повышенной готовности.
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Общество

Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса

Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
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Происшествия

Воронежские полицейские помогли поймать 18 телефонных мошенников

Воронежские правоохранители помогли поймать 18 телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное управление МВД.
TV Губерния 06:15
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Шоу-бизнес

Дочь Максима Галкина поразила отца познаниями в области искусства

На новом ролике, который опубликовал Максим Галкин, Лиза перечисляет отцу художников, которых знает.
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Общество

Каждый четвертый россиянин изменил планы на майские праздники и лето

Каждый четвертый житель России (26%) решил поменять свои планы на майские каникулы и летний отдых, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Газета.Ru 04:47
9
Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
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Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Компания РЖД изменила правила покупки билетов на поезда, передает ОТР.
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Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом

Личный водитель певицы Надежды Бабкиной заразился коронавирусом.
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УЕФА выразил позицию по поводу допуска клубов к еврокубкам

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил позицию по поводу допуска клубов к еврокубкам.
Газета.Ru 07:48
Общество

Росстандарт назвал добровольными новые нормы разлива крепкого алкоголя

«Коммерсантъ» 23 апреля писал, что крепкий алкоголь в маленьких бутылках может исчезнуть из продажи, так как с 1 июля вступает в силу новый стандарт разлива.
РБК 05:56
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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