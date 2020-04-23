Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне из-за самоизоляции стали меньше платить за услуги ЖКХ

Россияне стали меньше платить за услуги ЖКХ — собираемость платежей упала до 50 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.
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с чего всё началось

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
РБКвчера в 04:12

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Эксперты прокомментировали идею исключить часть услуг из платежек ЖКХ

РИА Новостивчера в 11:32

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

НТВвчера в 05:00

Минстрой: собираемость платежей за услуги ЖКХ упала до 50%

Вести.Ruвчера в 06:35

Собираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%

Интерфаксвчера в 05:32

Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%

Российская газетавчера в 05:15

Россияне из-за самоизоляции стали меньше платить за услуги ЖКХ

Lenta.ruвчера в 07:44

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

РБКвчера в 04:12
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Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
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Политика

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
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Гаджеты

Как одним сообщением вывести iPhone из строя. Найдена новая «текстовая бомба»

Энтузиасты обнаружили новую «текстовую бомбу», которая может вывести из строя iPhone, iPad и iPod touch с помощью единственного сообщения.
iXBT.com 00:43
Происшествия

В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса

РИА Новости 00:33
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Энергетика

Немецкие аналитики оценили сроки исчерпания российского ФНБ

Ликвидных ресурсов российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) может хватить на два года при ценах на нефть марки Urals в 15 долларов за баррель.
РИА Новости вчера в 23:28
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Армия и оружие

В Китае рассказали, чем для НАТО обернутся провокации в Черном море

Военное дело вчера в 01:20
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Хоккей

Крикунов: «Возможность работать — главный подарок на день рождения»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, что для него является главным подарком день рождения.
Sport24.ru вчера в 05:35
Экономика

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
1,1K
Космос

29 апреля мимо Земли пройдет 4-километровый астероид

В следующий раз астероид приблизится к Земле в 2079 году и пролетит на расстоянии 1,8 миллиона километров, что примерно в 4,6 раза больше среднего расстояния от нашей планеты до Луны.
Популярная механика вчера в 11:32
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Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
2,5K
Политика

Лукашенко раскритиковал меры стран Европы по борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике шаги, предпринятые рядом стран Европы по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, и предупредил о второй волне заболеваемости из-за ослабленного иммунитета людей, которые были вынуждены находиться в самоизоляции.
РИА Новости вчера в 16:49
3
Общество

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 19:30
9
Наука

Смерчи на севере Евразии оказались регулярным явлением

Климатологи создали полную базу данных смерчей, происходивших в России и 14 сопредельных государствах с X века по 2016 год, и установили, что, вопреки сложившимся представлениям о редкости смерчей на этой территории, они появляются регулярно, следуя ярко выраженным годовым и суточным циклам.
N+1 вчера в 12:11
2
Происшествия

На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию

ТАСС вчера в 03:04
20
Хоккей

В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева

Председатель совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Виктор Воронин рассказал о состоянии здоровья легендарного советского хоккеиста Александра Мальцева.
RT на русском вчера в 05:55
Общество

Евгений Куйвашев уточнил, для кого введут пропуска для выхода из дома

В Екатеринбурге введут пропуска для выхода из дома.
66.ru вчера в 10:13
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Политика

Михаил Саакашвили — лучшее, что есть у Запада для Украины

В следующие месяцы противостояния Саакашвили с властями наблюдатели азартно делали ставки: посадят ли его на Украине или выдадут Грузии, где на бывшего президента также заведены уголовные дела.
РИА Новости 01:00
Происшествия

В Ярославской области обрушился пешеходный мост

Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
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Происшествия

Глава новосибирского МВД уходит в отставку

Начальник главного управления МВД России по НСО Юрий Стреликов подал в отставку 24 апреля.
Atas.info 01:15
1
Общество

Автор рецепта конфет «Птичье молоко» умерла во Владивостоке

Чулкова является автором рецепта конфет «Птичье молоко», которые появились в 1967 году, а также конфет «Комета», «Метеорит», «Золотой Рог» и шоколадно-вафельного торта «Мечта».
РБК 01:22
5
Общество

Хуснуллин объяснил падение собираемости платежей за ЖКХ самоизоляцией

Падение собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги связано с режимом самоизоляции, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Интерфакс вчера в 14:06
9
Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:36
355
Происшествия

В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса

РИА Новости 00:13
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Общество

Магазины в России вводят ограничения для покупателей

Некоторые гипермаркеты начали вводить запрет для покупателей на посещение магазинов без медицинских масок.
Национальная служба новостей вчера в 11:24
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Кино

Чемпионка UFC Валентина Шевченко сломала кости Холли Берри

На съемках фильма «В синяках» чемпионка UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко сломала несколько костей актрисе Холли Берри.
Культуромания вчера в 17:06
Общество

Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе России

Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости 22 апреля в 13:48
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Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
4
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
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Экономика

Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex

Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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