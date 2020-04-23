Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне из-за самоизоляции стали меньше платить за услуги ЖКХ

Россияне стали меньше платить за услуги ЖКХ — собираемость платежей упала до 50 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.
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с чего всё началось

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
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Эксперты прокомментировали идею исключить часть услуг из платежек ЖКХ

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Россияне из-за самоизоляции стали меньше платить за услуги ЖКХ

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На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

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Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%

Российская газета05:15

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Вести.Ru06:35

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

РБК04:12
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Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
Коммерсантъ 12:55
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В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ

Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
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Армия и оружие

Штурмовик А-10 превратят в повелителя дронов

ВВС США продлили срок службы штурмовика Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II до 2040 года.
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В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
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Компания РЖД изменила правила покупки билетов на поезда, передает ОТР.
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В список смартфонов, которые первыми получат MIUI 12, вошло 25 моделей.
iXBT.com вчера в 22:55
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Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан

Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля.
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Гражданин, вернувшийся из-за границы и обязанный соблюдать домашний режим, за нарушение будет наказан по ч. 2 статьи 6.3 КоАП, которая предусматривает штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:46
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Лидеры 27 стран - членов Евросоюза (ЕС) утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом в €540 млрд, которая будет запущена 1 июня.
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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