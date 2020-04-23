С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

с чего всё началось

Россияне стали меньше платить за услуги ЖКХ — собираемость платежей упала до 50 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.

Россияне из-за самоизоляции стали меньше платить за услуги ЖКХ

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