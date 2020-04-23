Экономика
Lenta.ruРоссияне из-за самоизоляции стали меньше платить за услуги ЖКХ
Россияне стали меньше платить за услуги ЖКХ — собираемость платежей упала до 50 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.
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с чего всё началось
С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.РБК04:12
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ЖКХ
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В бывшей квартире одной из самых богатых женщин России Елены Батуриной 21 апреля нашли тело пожилой женщины.
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Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
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Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона, который предусматривает получение страной кредита от России в размере €200 млн.
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В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
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У современных жителей Исландии найдены ДНК неандертальцев и денисовцев
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Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица будет бороться с пандемией коронавируса еще несколько недель.
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Минфин внес в правительство проект по льготной ипотеке под 6,5%
Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
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Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
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Эпидемиолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса
"Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев", - пояснил он.
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Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38