Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне из-за самоизоляции стали меньше платить за услуги ЖКХ

Россияне стали меньше платить за услуги ЖКХ — собираемость платежей упала до 50 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.
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с чего всё началось

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
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Эксперты прокомментировали идею исключить часть услуг из платежек ЖКХ

РИА Новости11:32

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

РБК04:12

Минстрой: собираемость платежей за услуги ЖКХ упала до 50%

Вести.Ru06:35

Собираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%

Интерфакс05:32

Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%

Российская газета05:15

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

НТВ05:00

Россияне из-за самоизоляции стали меньше платить за услуги ЖКХ

Lenta.ru07:44
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
ЖКХ

Сроки отключения горячей воды предложили перенести из-за самоизоляции

В российских многоквартирных домах следует отложить отключение горячей воды до окончания периода самоизоляции.
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Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.
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В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева

Председатель совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Виктор Воронин рассказал о состоянии здоровья легендарного советского хоккеиста Александра Мальцева.
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Кабмин утвердил программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
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Холли Берри рассказала, как Валентина Шевченко сломала ей кости

Голливудская актриса, обладательница "Оскара" Холли Берри рассказала, как получила травмы на съемках фильма "Bruised" ("В синяках") во время сцены с участием киргизской чемпионки UFC Валентины Шевченко.
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В Epic Games Store стартовала раздача For The King

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Общество

В Самарской области от коронавируса умер первый пациент

В Самарской области вечером 23 апреля скончался первый пациент, больной коронавирусной инфекцией.
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Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России

Научно-исследовательский институт имени А.А. Смородинцева Министерства здравоохранения России заявил об окончании эпидемии гриппа.
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Происшествия

В Тамбовской области скончалась пациентка с коронавирусом

Тамбов, 23 апреля 2020, 19:44 — REGNUM Первая смерть пациента, заражённого коронавирусом, зарегистрирована в Тамбовской области, сообщил 23 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 12:44
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Происшествия

В квартире Елены Батуриной нашли тело душевнобольной пенсионерки

В бывшей квартире одной из самых богатых женщин России Елены Батуриной 21 апреля нашли тело пожилой женщины.
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Здоровье

В Подмосковье рассказали о состоянии заразившихся врачей в Люберцах

В пресс-службе правительства Подмосковья рассказали последние данные о состоянии врачей Люберецкой больницы, где 60 сотрудников заразились коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец 15:09
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Политика

Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму

Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
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Общество

Полномочия полицейских хотят расширить

МВД предложило поправки к закону "О полиции". Ведомство считает, что следует расширить полномочия полицейских.
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Общество

Главврач московской больницы показал видео из переполненной реанимации

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Политика

Конституционный суд Молдавии приостановил получение кредита от России

Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона, который предусматривает получение страной кредита от России в размере €200 млн.
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Общество

Власти Москвы не хотят сценария с введением войск в период карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы не хотят сценария с введением войск в городе в рамках режима самоизоляции.
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Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
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Общество

В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
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У современных жителей Исландии найдены ДНК неандертальцев и денисовцев

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Брухунова с пакетом на голове нарушила режим самоизоляции

23 апреля Брухунова опубликовала в Instagram фото, где она гуляет с пакетом на голове.
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Собянин рассказал, сколько Москва будет бороться с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица будет бороться с пандемией коронавируса еще несколько недель.
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Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
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Экономика

Минфин внес в правительство проект по льготной ипотеке под 6,5%

Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
ТАСС вчера в 11:24
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Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
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Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

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Эпидемиолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса

"Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев", - пояснил он.
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Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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