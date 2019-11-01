По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1 трлн 819 млрд рублей. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года.

с чего всё началось

За 9 месяцев 2019 года жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 819 млрд рублей – на 6% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит аналитическое агентство «АвтоСТАТ».

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