Экономика

РБКРБКРоссияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
Читать в источнике
Комментировать55
с чего всё началось

Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

Число выданных автокредитов выросло на 11,9% в годовом выражении, а их суммарный объем — на 18,9%, до 746,45 млрд руб. Средний размер ссуды на машину увеличился на 6,3%, до 787,9 тыс. руб.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Аналитики заявили о росте средней суммы кредита на автомобиль в России

RT на русскомвчера в 23:35

Средняя сумма автокредита в России достигла исторического максимума

Известиявчера в 21:57

Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

РБКвчера в 16:00

Жители России в 2019 году брали рекордно большие автокредиты

Красная веснавчера в 22:02

Размер кредитов на покупку машин в России достиг исторического максимума

Телеканал 360°вчера в 21:59

Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума

РИА Новостивчера в 20:08

Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет

Коммерсантъвчера в 21:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 02:10, Ашберн
Происшествия

В Тольятти увеличилась площадь пожара в ангаре

РИА Новости 01:19
Политика

РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Газета.Ru 00:30
Политика

Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой

Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны.
Вести.Ru вчера в 22:45
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Шоу-бизнес

В Мексике нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Пропавшая 26 января в Мексике российская и советская актриса Наталья Андрейченко опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.
REGNUM 01:20
Армия и оружие

В США началась разработка средств перехвата гиперзвукового оружия

Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) заключило контракт с американской компанией Northrop Grumman на разработку технологий, необходимых для создания средств перехвата гиперзвукового оружия, сообщается в пресс-релизе Пентагона.
РИА Новости 25 января в 05:30
Гаджеты

Утечка: NVIDIA готовит мобильные видеокарты GTX 1650 Super и GTX 1650 Ti

В любом случае, NVIDIA пытается уменьшить рост влияния AMD на мобильном графическом направлении.
Игромания.ру вчера в 23:27
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия вчера в 16:01
Культура

Телеведущий Соловьев заплакал во время эфира

Комсомольская правда вчера в 17:05
Общество

Артем Чайка продал долю в крупном железнодорожном операторе

Сын бывшего генпрокурора России Артем Чайка вышел из числа аукционеров крупного железнодорожного оператора «Модум-Транс».
Компания вчера в 09:58
Шоу-бизнес

Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Lenta.ru вчера в 15:05
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Баскетбол

«Лейкерс» опубликовали первое заявление со дня гибели Брайанта

Sport24.ru вчера в 20:33
Энергетика

Глава BP назвал прошедшим время нефти по $100 за баррель

Глава нефтегазовой компании BP Роберт Дадли считает, что времена, когда баррель нефти стоил $100, прошли навсегда.
РБК вчера в 02:48
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Общество

Российские туроператоры приостановили приём групп из Китая

Приём новых организованных туристических групп из Китая приостановлен в России с 28 января в связи с распространением нового коронавируса.
REGNUM 01:31
Футбол

«Арсенал» ищет вратаря на замену травмированному Шамову. Есть кандидат

Два вратаря мало, будем искать того, кто был бы конкурентоспособен. У меня во всех командах было три вратаря, это резонно.
Чемпионат 00:00
Происшествия

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Lenta.ru 26 января в 15:01
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей найдена

Mockva.ru вчера в 01:44
Гаджеты

Звонки Windows 10 со смартфона стали доступны для всех

Компания Microsoft начала внедрять функцию приёма и совершения звонков со смартфона через приложение Your Phone (Ваш телефон) для операционной системы Windows 10.
iXBT.com вчера в 22:30
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на этих устройствах 1 февраля

После недавнего прощания с Windows Phone мессенджер WhatsApp также прекратит поддержку мобильных устройств, которые работают под управлением iOS 7 и Android 2.3.7, а также более старых версий этих ОС.
iXBT.com вчера в 23:52
Кино

Disney после «Короля Льва» выпустит экранизацию «Бэмби»

Следующей современной экранизацией классического мультфильма от студии Disney станет "Бэмби", сообщает Deadline.
Газета Metro 02:03
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступни американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Avia.pro 26 января в 22:31
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 21:37
Происшествия

У госпитализированного туриста из Забайкалья не обнаружили коронавирус

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России.
Известия 00:36
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 25 января в 03:48
Здоровье

Геннадий Онищенко: 30 препаратов помогают при лечении коронавируса

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что существует более 30 препаратов, которыми можно лечить коронавирус из Китая.
Актуальные Новости вчера в 06:15
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Рамблер вчера в 06:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное