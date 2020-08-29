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Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

Россияне приобрели туров по программе кешбэка, по предварительным оценкам, на сумму 1,4 млрд рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.В источнике
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Взгляд.ру

Названа сумма, которую россияне потратили на туры с кешбэком по России

Взгляд.ру09:43
Известия

Ростуризм подвел итоги программы возврата кэшбека на туры по России

Известия09:55
RT на русском

Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

RT на русском09:51
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд руб

Российская газета10:03
Комсомольская правда

Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей

Комсомольская правда09:28
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбеком на сумму 1,4 млрд рублей

ТАСС09:21
Татар-информ

В Ростуризме назвали успешными итоги запуска «туристического кэшбэка»

Татар-информ09:20

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала
РБК00:32
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Литва ответила на угрозы Лукашенко сменить транзитные порты

Ранее Лукашенко заявил, что если Литва введет санкции в отношении белорусских властей, чем она ранее угрожала, то Минск ответит ей переносом транзитных торговых потоков, которые, по его словам, формируют до 30% литовского бюджета.
Ведомостивчера в 10:16
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Экс-тренер ФК «Локомотив» Семин оценил ситуацию с судьей Еськовым

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с футбольным арбитром Алексеем Еськовым.
REGNUM06:37

Задержанный в Минске россиянин рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Один из 33 россиян, задержанных в Белоруссии в конце июля в результате совместной провокации украинских и американских спецслужб, рассказал о встрече с сыном белорусского президента Александра Лукашенко Николаем.
Известия05:03
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