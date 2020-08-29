Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей
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Россияне приобрели туров по программе кешбэка, по предварительным оценкам, на сумму 1,4 млрд рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.В источнике
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