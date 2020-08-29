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Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

Россияне приобрели туров по программе кешбэка, по предварительным оценкам, на сумму 1,4 млрд рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

Россияне в рамках программы кешбэка, по предварительным данным, приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Ростуризм оценивает результаты программы как позитивные, сообщила в субботу журналистам глава агентства Зарина Догузова.
ТАССвчера в 10:02
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Газета.Ru

Ростуризм: россияне потратили около 1,4 млрд рублей на туры с кешбэком

Газета.Ruвчера в 11:37
RT на русском

Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

RT на русскомвчера в 09:51
Комсомольская правда

Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей

Комсомольская правдавчера в 10:17
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Российская газетавчера в 10:03
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

ТАССвчера в 10:02
РБК

Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд

РБКвчера в 10:38
Интерфакс

Россияне за неделю купили туры по стране с кэшбеком на 1,4 млрд рублей

Интерфаксвчера в 10:30

Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом

В прошлое воскресенье агентство «БелТА» опубликовало видео, на котором Лукашенко прилетел к Дворцу независимости на вертолете, на видео президент просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались».
Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом
Ведомости11:56
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В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Фриз назвала заявление заместителя главы делегации Украины в трехсторонней группе по Донбассу Леонида Кравчука Витольда Фокина «поводом к отставке».
РБК10:50
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В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
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