Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей
Россияне приобрели туров по программе кешбэка, по предварительным оценкам, на сумму 1,4 млрд рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.В источнике
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Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей
Россияне в рамках программы кешбэка, по предварительным данным, приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Ростуризм оценивает результаты программы как позитивные, сообщила в субботу журналистам глава агентства Зарина Догузова.
ТАССвчера в 10:02
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