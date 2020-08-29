Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом

В прошлое воскресенье агентство «БелТА» опубликовало видео, на котором Лукашенко прилетел к Дворцу независимости на вертолете, на видео президент просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались».