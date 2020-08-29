Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

Россияне приобрели туров по программе кешбэка, по предварительным оценкам, на сумму 1,4 млрд рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд

РБК10:38
Интерфакс

Россияне за неделю купили туры по стране с кэшбеком на 1,4 млрд рублей

Интерфакс10:30
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Российская газета10:03
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

ТАСС10:02
Известия

Ростуризм подвел итоги программы возврата кэшбэка на туры по России

Известия09:55
RT на русском

Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

RT на русском09:51
Комсомольская правда

Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей

Комсомольская правда10:17

Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступили в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей
РБКвчера в 16:34
261

В Татарстане открыли участок Большого казанского кольца

Первый участок завершающего этапа строительства Большого казанского кольца стоимостью 2,3 миллиарда рублей, призванного значительно разгрузить дороги Казани, ввели в эксплуатацию в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости10:17

Михалок выдвинул в президенты Белоруссии Светлану Алексиевич

Заслуженный артист Украины Сергей Михалок — бывший солист «Ляписа Трубецкого», выдвинул в президенты Белоруссии 72-летнюю писательницу Светлану Алексиевич, националистку-русофобку, члена «Координационного совета белорусской оппозиции».
Евразия Daily10:54
54

Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих.
РБК04:21
41

У берегов Италии сгорела и затонула яхта с туристами из Казахстана

В Средиземном море у берегов Сардинии (остров в составе Италии) сгорела и затонула яхта, береговая охрана спасла с судна 17 человек — 8 туристов из Казахстана и 9 членов экипажа, сообщает Euronews.
Фергана27 августа в 03:02
14

Назван простой продукт, четыре ложки которого снижают давление

Оказалось, что у тех добровольцев, которые ежедневно добавляли в блюда четыре столовые ложки оливкового масла первого отжима, центральное и периферическое систолическое артериальное давление снизились в период эксперимента на 2,5% и 2% соответственно.
Российская газета00:45
9