После заявления клиники ряд омских медиков выступили в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
Первый участок завершающего этапа строительства Большого казанского кольца стоимостью 2,3 миллиарда рублей, призванного значительно разгрузить дороги Казани, ввели в эксплуатацию в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости.
Заслуженный артист Украины Сергей Михалок — бывший солист «Ляписа Трубецкого», выдвинул в президенты Белоруссии 72-летнюю писательницу Светлану Алексиевич, националистку-русофобку, члена «Координационного совета белорусской оппозиции».
Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих.
Оказалось, что у тех добровольцев, которые ежедневно добавляли в блюда четыре столовые ложки оливкового масла первого отжима, центральное и периферическое систолическое артериальное давление снизились в период эксперимента на 2,5% и 2% соответственно.