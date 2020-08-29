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Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

Россияне приобрели туров по программе кешбэка, по предварительным оценкам, на сумму 1,4 млрд рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.В источнике
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ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

Россияне в рамках программы кешбэка, по предварительным данным, приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Ростуризм оценивает результаты программы как позитивные, сообщила в субботу журналистам глава агентства Зарина Догузова.
ТАССвчера в 10:02
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Газета.Ru

Ростуризм: россияне потратили около 1,4 млрд рублей на туры с кешбэком

Газета.Ruвчера в 11:37
РБК

Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд

РБКвчера в 10:38
Интерфакс

Россияне за неделю купили туры по стране с кэшбеком на 1,4 млрд рублей

Интерфаксвчера в 10:30
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Российская газетавчера в 10:03
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

ТАССвчера в 10:02
RT на русском

Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

RT на русскомвчера в 09:51
Комсомольская правда

Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей

Комсомольская правдавчера в 10:17

В Киеве заявили о готовности Кравчука посетить Донбасс

Первый замглавы делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил о готовности руководителя делегации Леонида Кравчука поехать на неподконтрольную Киеву часть Донбасса.
RT на русском07:18
15

Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии

Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
Актуальные Новостивчера в 06:50
19

Более 360 белорусских спортсменов выступили против результатов выборов

Под обращением стоят более 360 подписей, среди которых имена серебряного призера Олимпийских игр 2008 Андрея Кравченко, бронзового призера чемпионата мира 2015 года по боксу Дмитрия Асанова, чемпиона мира и Европы Степана Попова и других.
Известия04:51
15

Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения", - сообщила пресс-служба Кремля, добавив, что лидеры двух стран договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru06:19
860

Ломучие и дорогие в ремонте? Правда и мифы об обслуживании французских авто

Очень дорогое сервисное обслуживание - неправда Фото: iStock Несмотря на то, что у Renault, Citroen и Peugeot были модели, которые играли в бизнес-классе и имиджевом сегменте, в целом основной акцент французских производителей был сосредоточен на масс-маркете, что особенно касается "Рено".
Российская газетавчера в 11:40