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Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

Россияне приобрели туров по программе кешбэка, по предварительным оценкам, на сумму 1,4 млрд рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

Россияне в рамках программы кешбэка, по предварительным данным, приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Ростуризм оценивает результаты программы как позитивные, сообщила в субботу журналистам глава агентства Зарина Догузова.
ТАССвчера в 10:02
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Газета.Ru

Ростуризм: россияне потратили около 1,4 млрд рублей на туры с кешбэком

Газета.Ruвчера в 11:37
Интерфакс

Россияне за неделю купили туры по стране с кэшбеком на 1,4 млрд рублей

Интерфаксвчера в 10:30
Комсомольская правда

Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей

Комсомольская правдавчера в 10:17
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Российская газетавчера в 10:03
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбэком на сумму 1,4 млрд рублей

ТАССвчера в 10:02
RT на русском

Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

RT на русскомвчера в 09:51
РБК

Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд

РБКвчера в 10:38

Президент Сирии утвердил состав нового правительства

Президент Сирии Башар Асад в воскресенье утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Хусейном Арнусом, министры обороны и иностранных дел Али Абдалла Айюб и Валид аль-Муаллем сохранили свои посты, сообщила канцелярия президента в Twitter.
РИА Новости05:51
1

США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
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В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
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В Киеве заявили о готовности Кравчука посетить Донбасс

Первый замглавы делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил о готовности руководителя делегации Леонида Кравчука поехать на неподконтрольную Киеву часть Донбасса.
RT на русском07:18
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Штаб Тихановской рассказал о планах оппозиции после передачи ей власти

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии и глава оппозиции в республике Светлана Тихановская хочет восстановить Конституцию страны от 1994 года, а также сформировать временное переходное правительство на основе действующего в настоящее время кабмина.
Комсомольская правда07:16
1

Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новостивчера в 04:11
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IBU счёл правомерным переход российских биатлонистов в сборную Румынии

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил правомерность перехода в сборную Румынии российских биатлонистов Елены Чирковой, Анастасии Толмачевой и Анатолия Оськина, передает ТАСС.
Аргументы и Факты28 августа в 04:40