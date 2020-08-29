Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей
Смотрите также
Риск летального исхода повышает продолжительный дневной сон
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне
Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
Сябитова госпитализирована из-за коронавируса
Дима Билан госпитализирован с воспалением легких
Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября
В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала
Туры с кешбэком купили 50 тыс. россиян
Ростуризм не исключил повторения программы кешбэка за туры в 2020 году
Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку
Страны Европы и США сделали совместное заявление по Белоруссии
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне
Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом
Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»
Ряд журналистов иностранных СМИ лишили аккредитации МИД Белоруссии
Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября
На белорусском заводе после приезда Лукашенко произошел пожар
Россияне приобрели туров по программе кешбэка, по предварительным оценкам, на сумму 1,4 млрд рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.В источнике
Подробнее о событии