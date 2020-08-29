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Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

Россияне приобрели туров по программе кешбэка, по предварительным оценкам, на сумму 1,4 млрд рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.В источнике
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Татар-информ

В Ростуризме назвали успешными итоги запуска «туристического кэшбэка»

Татар-информ09:20
Российская газета

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд руб

Российская газета10:03
Известия

Ростуризм подвел итоги программы возврата кэшбэка на туры по России

Известия09:55
RT на русском

Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

RT на русском09:51
Взгляд.ру

Названа сумма, которую россияне потратили на туры с кешбэком по России

Взгляд.ру09:43
ТАСС

Россияне, предварительно, приобрели туры с кешбеком на сумму 1,4 млрд рублей

ТАСС09:21
Комсомольская правда

Россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму около 1,4 млрд рублей

Комсомольская правда10:17

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
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Минэкономразвития России улучшило прогноз по ВВП в 2020 году

Минэкономразвития России через неделю представит обновленный макроэкономический прогноз, ожидания по динамике ВВП в нем будут существенно улучшены по сравнению с июньским прогнозом, когда министерство ожидало падения в 2020 году на 4,8%, сообщил глава министерства Максим Решетников.
Взгляд.рувчера в 13:14
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«Факел» может отправить Бесчастных в отставку в случае поражения от «Чайки»

По данным matchtv.ru, главный тренер «Факела» Владимир Бесчастных с большой долей вероятности будет отправлен в отставку в случае поражения в гостевом матче 6-го тура первенства Олимп-ФНЛ с «Чайкой» 31 августа.
Матч ТВ06:08

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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